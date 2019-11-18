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即市新聞

18/11/2019 17:45

【修例風暴】警方：至今僅１人因《禁蒙面法》而遭落案控告

　　《經濟通通訊社１８日專訊》警方有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，自《禁
蒙面法》實施以來，警方執法保守，只有３宗案件是單純涉嫌《禁蒙面法》，當中只得１人被落
案控告，警方會與律政司商討如何處理。
　　高院今日較早時候裁決《禁蒙面法》及《緊急法》部分違憲，警方稱，現時會暫緩《禁蒙面
法》執法，待法庭有進一步發展才再處理。
　　李桂華指，《禁蒙面法》令人不能在面罩下為所欲為，減低妄意犯法的決心，對執法者有幫
助。（ｃｌ）（ｚｚ）

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