《經濟通通訊社１８日專訊》運輸及房屋局局長陳帆傍晚見記者時表示，現時仍有１０條主
要交通幹道被堵塞，４條港鐵鐵路路線受影響，其中油尖旺區交通嚴重受阻。他呼籲駕駛人士，
減少前往油尖旺區和理工大學附近的道路。
他表示，由於預期紅磡海底隧道短期內未能開通，政府已與公共交通營辦商研究，加強途經
東隧和西隧的巴士服務。原本駛經紅隧的巴士，會改行東隧和西隧，巴士公司亦已增加５條來回
北區和市區的線路。另外，渡輪營辦商會盡快開通由紅磡往灣仔，以及九龍城往灣仔的免費渡輪
服務。（ｂｉ）（ｚｚ）
18/11/2019 19:05
【修例風暴】陳帆籲駕駛人士減少前往油尖旺區，紅隧短期未能開通
《經濟通通訊社１８日專訊》運輸及房屋局局長陳帆傍晚見記者時表示，現時仍有１０條主
要交通幹道被堵塞，４條港鐵鐵路路線受影響，其中油尖旺區交通嚴重受阻。他呼籲駕駛人士，
減少前往油尖旺區和理工大學附近的道路。
他表示，由於預期紅磡海底隧道短期內未能開通，政府已與公共交通營辦商研究，加強途經
東隧和西隧的巴士服務。原本駛經紅隧的巴士，會改行東隧和西隧，巴士公司亦已增加５條來回
北區和市區的線路。另外，渡輪營辦商會盡快開通由紅磡往灣仔，以及九龍城往灣仔的免費渡輪
服務。（ｂｉ）（ｚｚ）
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