《小傳日記》貿協憧憬再重燃，香江亂局夜難眠！

《小傳日記》香江依家周圍都係戰場，各區都開花，之但係魚缸好似唔太受影響咁，今日

（１８日）竟然反彈，重要係早段由本地磚頭樓領軍，真係神奇、頂級、超卓。可能大孖沙覺得

跌夠要撈底啦，故無懼示威活動下，磚頭藍戰士略見鑊氣。午市前恆指一度高見２６７０２點，

突破５０天線（２６６５４點）。午後恆指相對地升幅收窄，但車佬接住發力，吉利

（００１７５）升逾４巴仙，領軍恆指最終收報２６６８１，升３５４點或逾１巴仙，主板成交

７０４﹒５０億銀升近一成四。國貨收報１０５５６，升１３１點或逾１巴仙。

內地央媽連續十五日停咗逆回購，今日終於開啟７日逆回購，市場有水Ａ場就輕微帶旺，上

證收報２９０９點，升１７點或逾半巴仙；深證收報９７１５點，升６７點或升逾半巴仙。兩市

合共成交３６４２億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）股價略為開動，升近１巴仙，報５８﹒１５銀；生發

發（００３８８）因為阿里巴巴（０９９８８）上市料攪旺魚缸，收漲近２巴仙，報２４５銀；

ＱＱ（００７００）績後繼續落鑊，飛起逾３巴仙，報３３０銀；中移動（００９４１）抽高逾

半巴仙，報６１﹒６銀；ＡＩＡ（０１２９９）同樣跟飛起近２巴仙，報７８﹒５銀。



＊物管真係正齊齊又破頂，人仔彈起身內房向上伸＊



近期物管股真係愈升愈有，「孖屐」雖然今日反彈，但資金一直都搵緊避險方法，今日５隻

物管齊創歷史新高，新城悅服務（０１７５５）飛起逾８巴仙，報１１﹒６銀；中海物業

（０２６６９）升彈起近６巴仙，報５﹒２銀；永升生活服務（０１９９５）抽升近６巴仙，報

５﹒１銀；藍光嘉寶服務（０２６０６）漲近３巴仙，報５４銀；雅生活服務（０３３１９）彈

近２巴仙，報２６﹒０５銀。

神州同花旗國突然轉口風，又話就快傾好首階段貿易協議，人仔當然興奮到又彈返起，神州

磚頭佬當然一齊開Ｐａｒｔｙ。時代祖國（０１２３３）飛高９巴仙，報１５﹒７２銀；富力

（０２７７７）彈上４巴仙，報１２﹒７銀；龍光（０３３８０）走高３巴仙，報１２﹒０４銀

；「四條三」恆大（０３３３３）揚近３巴仙，報１９﹒３８銀；奧園（０３８８３）升２巴仙

，報１０﹒７銀。



＊本地磚頭佬股價飛高高，肉價要靠穩萬洲向下滾＊



雖然示威活動持續，但本地磚頭佬似乎跌到殘，無懼示威活動去撈底，其中新地

（０００１６）漲近２巴仙，報１０９﹒２銀；新世界（０００１７）升近２巴仙，報

１０﹒５８銀；恆隆地產（００１０１）微漲近１巴仙，報１６﹒３２銀；長實集團

（０１１１３）升逾１巴仙，報５２﹒４５銀；太地（０１９７２）飛起近２巴仙，報

２３﹒２５銀；九置（０１９９７）漲近３巴仙收４３﹒１５銀。

神州國務院總理李克強日前考察期間，提出研究降低高速公路凍豬肉運輸收費，以及支持規

模養豬，確保豬價嘅穩定。豬肉股個別發展，萬洲（００２８８）回落逾１巴仙，報８﹒３９銀

；中糧肉食（０１６１０）軟近２巴仙，報２﹒６３銀；大成食品（０３９９９）走高近４巴仙

，報０﹒５９銀。雨潤食品（０１０６８）走低逾１巴仙，報０﹒８銀。



＊限購逐放寬車股愁顏歡，Ｈ股全流通券商海闊空＊



神州發改委研究緊逐步放寬或取消砵砵車限購，推動汽車限購政策向引導使用政策轉變。砵

砵車佬普遍向上，吉利踩油急漲逾４巴仙，報１５﹒４４銀，仲係最大升幅藍戰士；廣汽

（０２２３８）走高逾３巴仙，報８﹒４５銀；華晨（０１１１４）起哄逾２巴仙，報８﹒４８

銀；東風（００４８９）揚逾３巴仙，報７﹒９８銀；北京汽車（０１９５８）升近２巴仙，報

４﹒７８銀。

神州上周五（１５日）突然決定全面推展Ｈ股「全流通」，券商佬當堂醒神哂！中信証券

（０６０３０）走高２巴仙，報１４﹒９４銀；華泰（０６８８６）攀上２巴仙，報１２﹒１８

銀；銀証（０６８８１）輕輕升１巴仙，報４﹒１１銀；海通（０６８３７）升高１巴仙，報

８﹒０５銀；國泰君安（０２６１１）微漲唔夠１巴仙，報１２﹒０８銀。請請！



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