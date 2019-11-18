《真知灼見－溫灼培》歐洲可棄寬鬆貨幣政策嗎？

《真知灼見》市場一直期望歐元區國家能加大財政政策推動經濟，減少對歐洲央行貨幣政策的

依賴，始終，貨幣政策如何寬鬆也有其限制。假如上述市場的期望成真，當歐央行收回部分寬鬆

貨幣政策，可想像將能對歐元帶來突如其來刺激。不過，市場對新行長拉加德的期望似乎有點過

高，要遊說１９個成員國領導人加強財政政策推動經濟並非易事。所以不排除拉加德在可見將來

只會沿用其前任者的寬鬆貨幣政策。

另邊廂，聯儲局主席鮑威爾上周在國會聽證會上卻明確向外界解釋其往後不再減息原因。他

指出，中美貿易存在磨擦及環球經濟轉弱是對美國經濟的最大風險，亦留意到美國第三季經濟增

長已回落至１﹒９％。但他指出，美國經濟動力在於內銷，當消費者信心強勁、失業率偏低及工

資在增長，沒理據現階段對美國經濟前景感憂慮。

比較經濟及貨幣政策，明顯美國較歐洲優勝，但由於這一切早已於歐元匯價上有所反映，假

如中美貿易一旦達成協議及英國若能避免「硬脫歐」，當美元失去其避險功能，屆時提防美元有

機從高位回落。



＊關注美議息記錄及歐美ＰＭＩ＊



本周市場焦點主要有兩個。率先於本周四（２１日），聯儲局將公開其１０月底的議息會議

記錄，投資者或可從中進一步窺探出聯儲局的貨幣政策方向。另外，本周五（２２日）歐美將有

一系列由Ｍａｒｋｉｔ研制的採購經理指數（ＰＭＩ）公布。屆時大家便能掌握歐美最新１１月

經濟狀況。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

