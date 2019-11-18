《環球視野－包樂德》等待的遊戲

《環球視野》正如《等待果陀》劇作中，弗拉季米爾（Ｖｌａｄｉｍｉｒ）和愛斯特拉岡（

Ｅｓｔｒａｇｏｎ）在等待果陀（Ｇｏｄｏｔ）一樣，我們一直等待證據，以肯定我們對美國以

至環球經濟增長的樂觀看法。在過去數月，市場跡象仍好淡紛呈：好消息總是與經濟進一步惡化

的證據互相抵銷。

不過，最近困擾商界領袖的地緣政治風險已見減弱，而且央行寬鬆政策的正面滯後影響變得

更加明顯。美國經濟依然強韌。目前有理由相信歐洲可能短暫陷入經濟低谷。中國經濟活動展現

溫和升勢。韓國和日本的工業產量報告轉佳，意味製造業衰退情況開始消散。



＊轉捩點或許近在眼前＊



美國經濟狀況良好，而且勞工市場穩健。１０月份就業報告勝預期：新增職位水平可觀，過

去兩個月的數據亦獲大幅向上修訂。通用汽車罷工事件涉及約４萬個職位，而人口普查的工作崗

位則減少２萬個。除去這些影響後，就業職位新增２７萬個，屬理想水平。時薪升逾３％。工資

增長最近並無加快，但應會在短期內提速。企業調查結果改善，儘管行政總裁的信心仍處於衰退

時期的水平。家庭規模擴大，推動房屋市場活動加快。

中國經濟動力亦可能上升。零售銷售、工業生產及固定資本投資在９月轉佳。中國官方公布

的製造業採購經理指數為４９﹒３，表現非常疲弱。不過，主要反映私人企業狀況的財新中國製

造業採購經理人指數報５１﹒７，是２０１７年初以來的最佳水平，顯示情況較佳。產量、新訂

單和出口訂單均錄得２０１８年或之前以來的最強勁數字。汽車銷售也自春季起大幅改善。出口

、發電量及水泥產量等一系列每月經濟數據環比持續走高。地方政府專項債券的發行量自６月起

加快。中央政府推行信貸及財政刺激措施，應有助經濟增長維持約６％的目標。

歐元區近日亦傳出一些利好消息。第三季實質國內生產總值增長０﹒７５％（經季節性調整

的年率），並非如預期般遜色。汽車銷售反彈，反映家庭需求不俗；資本開支出乎意料造好。

１０月份綜合企業調查略為回升。銀行貸款及貨幣供應逐漸走高，有利經濟溫和增長。勞工市場

表現良好，失業率處於７﹒５％，是超過十年以來的最低水平。整體就業增長穩定。我們認為歐

洲經濟不會陷入衰退，但短期內難以大幅上升。

回顧過去２０個月，環球經濟自金融危機以來經歷第三次低迷時期。第三次復甦的最大風險

是利潤持平及利潤率下跌，意味復甦不會持久，亦缺乏動力。公司債務水平高企及利潤下跌，或

會在２０２１年導致信貸市場受壓，並可能使經濟低迷。

目前需要更多證據才可確認經濟放緩的情況結束。我們認為有關證據指日可待。商品價格似

乎逐漸尋底，帶來正面信號。美國和中國的動力較佳。日本及歐元區備受挑戰，但處境並非嚴峻

。中國、南韓和台灣的企業調查結果改善，這是經濟可能好轉的跡象。

《信安環球投資首席環球經濟師 包樂德》

