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即市新聞

18/11/2019 10:02

《保險觸覺－李劍雲》全面家傭保險僱主安心無憂

　　《保險觸覺》香港有不少「雙職家庭」，加上人口老化問題日益嚴重，很多人都會聘請外籍
家庭傭工幫忙照顧家庭。本港現時的外傭人口已超過３６萬人，成為重要的勞動力之一，由此可
見她們的普遍性及重要性。工人姐姐」把家居打理得井井有條，作為僱主的我們也要履行責任，
為她們提供周全保障，同時也可避免負上沉重的財務負擔。
　　雖然很多僱主都知道要為外傭購買勞工保險（勞保），但勞保只涵蓋受傷或身故賠償的保障
，而根據法例規定，若外傭生病或受傷，僱主必須提供免費醫療。換言之，不論是外傭的門診醫
藥費，抑或是送院治理的手術住院開支，僱主都要肩負起所有使費，因此單靠勞保未必足夠。
　　為填補勞保的保障缺口，一份全面的家傭保險必不可缺。現時市面上的家傭保險，每年保費
由數百元至千多港元不等，主要涵蓋住院及手術、門診、牙科和住院現金等醫療保障。值得注意
的是，一般家傭計劃的牙科保障以緊急需要為主，故此不包括洗牙或牙科檢查所需費用。

＊可額外添購危疾保障＊

　　另外，由於家傭保險一般不提供危疾保障，僱主也可考慮額外投保計劃附加的嚴重疾病保障
，如中風、癌症、心臟病及腎衰竭等，萬一外傭不幸患上危疾，這些額外的醫療保障額度將有助
減輕因外傭患病而面對的財政壓力。
　　除了醫療方面的保障外，家傭保險還會提供第三者責任保障，以及外傭因死亡、受傷或生病
而需遣送原居地的費用。此外，部分計劃更設有忠誠保障以保障僱主利益，賠償因家傭欺詐、不
忠實行為導致僱主蒙受的損失。

＊留意本地及外地傭工保障有別＊

　　至於市面的「基本僱傭保險」，保費會與「家傭保險」有些差別，但要留意前者主要為本地
傭工提供保障，例如陪月、鐘點及家務助理，當中或會缺少針對全職外籍家傭的保障項目，例如
遣送費用等，故未必適用。
　　在聘請「工人姐姐」前，僱主一定會做足事前準備功夫，購買家傭保險亦需如此。僱主宜先
比較市面上不同的家傭保險計劃，細閱產品的條款及了解其實質保障範圍，例如每次最高賠償上
限、自負額、等候期及不承保事項等等，特別是有關醫療保障額度及範圍。有了充足的保障，僱
主與外傭自然也更為安心。註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。
《ＡＸＡ安盛一般保險零售業務主管　李劍雲》

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