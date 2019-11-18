《基金之道－龐寶林》經濟下行中把握良機

《基金之道》目前的大環境下，美國製造業，消費在十月均有所回落，通脹依舊低迷，美股

第三季財報季接近尾聲，約四分之三超預期企業盈利已提振美股市場。但此後美股市場或由於缺

乏動能而出現波動。聯儲局年內第三次減息令貨幣市場環境更加寬鬆，料美股市場估值空間會進

一步擴張﹒中國三季度ＧＤＰ按年超預期下降至６％，滯脹限制央行減息的空間，加之中國１０

月新增信貸及社融雙雙大幅低於預期等因素或拖累中國第四季經濟增速﹒但１０月中美貿易關係

急速升溫令全球大部分市場受惠，日韓，美歐的貿易關係轉危為安，英國硬脫歐風險下降等利好

因素令市場風險走弱，避險資產也隨即走低﹒

健康護理與醫藥板塊－－目前全球經濟都處於下行階段，但按照以往經驗來看，不論在經濟

繁榮或經濟下行時，健康護理與醫藥板塊都具有非常強的韌性，甚至可以表現出相對宏觀經濟的

「逆周期性」。另外，美國目前健康護理板塊市盈率為２４﹒３，估值方面仍有上行空間，且年

初至今此板塊僅上升１１％，相關板塊基金１０月平均也有４％的升幅。若經濟之後出現下行，

預料健康護理與醫藥板塊基金日後仍有升幅空間，投資者宜將此版塊基金納入考慮範圍。

教育板塊基金－－據悉法國的基金經理最近成立此板塊基金，此股份類別的盈利有所保障，

國內的正規教育機構（中╱小學等）已不能進行併購，只能透過自然增長，但職業學校仍可進行

併購，而且國內的教育龍頭股欠奉，也未曾晉身恆指藍籌股行列，不似科技或醫藥╱健康護理板

塊般，故各位宜考慮於教育股基金，預料日後升幅較大。

亞太地區基金－－受惠中美貿易戰近期轉為為安提振亞太地區近期表現；半導體板塊逐漸復

甦或令此前因半導體走弱而下跌許多的日韓市場逐漸回溫，另外日韓貿易爭端逐步得到解決也會

在一定程度提振整體亞太地區。氣氛轉好的亞太地區基金１０月平均錄得超過４％的升幅。故投

資者宜可以考慮此地區基金以令整體組合更加分散。

新加坡地區基金－－由於新加坡經濟體量小，整體來看屬於敏感型經濟體﹒受惠於香港本地

紛爭，部分資金近期從香港流入新加坡﹒年初至今新加坡元兌美元僅上升０﹒１６％，與泰銖，

日圓等亞洲貨幣相比漲勢並不突出，因此並沒有對本地出口造成巨大壓力﹒另外，新加坡目前

Ｐ╱Ｅ值為１２﹒３，在整個亞太地區估值偏低，但新加坡擁有相對較高的３﹒９５％的股息率

，因此新加坡地區基金也可作為投資者的一項選擇。《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》

