貿戰緩和人行重啟逆回購，港股漲３５４點報２６６８１破５０天線

《經濟通通訊社１８日專訊》美國商務部長羅斯及國家商務部上周五（１５日）的言論，令

外界均對兩國能夠簽署首階段貿易協議重燃希望，上周五美股三大指數繼續尋頂，道指更首破

２８０００點關，刺激港股今早高開１１５點或０﹒４％，報２６４４２點。

隨著人民銀行今日進行１８００億元人民幣７天期逆回購，中標利率更由上次的２﹒５５％

下調至２﹒５％，是超過４年來首次下調，港股順勢繼續抽升，最高曾升３７５點見２６７０２

點。午後，騰訊（００７００）及地產金融股更一路走高，港股升勢一直維持至收市，最終港股

兩連升兼收復五十天線（約２６６５６點），收報２６６８１點，升３５４點或升１﹒３５％，

主板成交７０４﹒５０億元，按日增１３﹒６％。國企指數報１０５５６點，升１３１點或升

１﹒２６％。

Ａ股止跌回升，上證綜指收報２９０９點，升１７點或升０﹒６２％。深成指報９７１５點

，升６７點或升０﹒７０％。兩市成交合共３６４２億人幣，按日減少６﹒１％。

重磅股方面，騰訊傳籌組財團收購環球音樂股權，收漲３﹒１２％，報３３０元重返十天線

（３２７﹒８２元）及廿天線（３２４﹒３３元）；友邦（０１２９９）獲大和升目標價至９７

元，揚１﹒９５％，報７８﹒５元；港交所（００３８８）漲１﹒７４％，報２４５元；匯控

（００００５）升０﹒８７％，報５８﹒２元；平保（０２３１８）揚０﹒７１％，報９１﹒７

元。



＊中原城市領先指數走高，帶動本地地產股反彈＊



上周五中原城市領先指數（ＣＣＬ）為１８２﹒１點，按周升１﹒５１％，升幅為２９周最

大，兩周累漲１﹒７３％。上個周末十大屋苑成交見增，帶動本地地產股上揚。收租股九置

（０１９９７）揚２﹒７４％，報４３﹒１５元；恆地（０００１２）走高１﹒７７％，報

３７﹒４５元；信置（０００８３）漲１﹒６１％，報１１﹒３８元；新地（０００１６）升

１﹒６８％，報１０９﹒２元；新世界（０００１７）揚１﹒５４％，報１０﹒５８元。

發改委新聞發言人孟瑋上周五指正研究取消汽車限購，汽車股走高。吉利（００１７５）急

升４﹒４７％，報１５﹒４４元，重返十天線（１５﹒１１２元），領漲藍籌及國指；東風

（００４８９）漲３﹒３７％，報７﹒９８元；廣汽（０２２３８）揚３﹒０５％，報８﹒４５

元；華晨（０１１１４）走高２﹒２９％，報８﹒４８元；北汽（０１９５８）升１﹒９２％，

報４﹒７８元。

Ｈ股「全流通」已於上周五獲中國證監會批准全面展開，中資券商股全線上揚。中信証券

（０６０３０）走高２﹒０５％，報１４﹒９４元；華泰六八八六（０６８８６）升２﹒０１％

，報１２﹒１８元；中國銀河（０６８８１）漲１﹒４８％，報４﹒１１元；海通證券

（０６８３７）揚１﹒１３％，報８﹒０５元；國泰君安（０２６１１）微漲０﹒８３％，報

１２﹒０８元。



＊人行降逆回購利率至２﹒５％，內銀普遍造好＊



人行降逆回購中標利率至２﹒５％，內銀股普漲。工行（０１３９８）走高１﹒９６％，報

５﹒７２元；建行（００９３９）升１﹒６１％，報６﹒３１元；招行（０３９６８）漲

１﹒３％，報３８﹒８５元；農行（０１２８８）揚１﹒２６％，報３﹒２１元；中行

（０３９８８）微升０﹒９５％，報３﹒１９元。

人民幣回穩內房股回升。時代中國（０１２３３）飆９﹒４７％，報１５﹒７２元；富力地

產（０２７７７）走高３﹒９３％，報１２﹒７元；龍光（０３３８０）升３﹒０８％，報

１２﹒０４元；恆大（０３３３３）揚２﹒８７％，報１９﹒３８元；奧園（０３８８３）漲

２﹒４９％，報１０﹒７元。

多隻物管股繼續破頂。新城悅（０１７５５）、中海物業（０２６６９）、永升生活

（０１９９５）、藍光嘉寶（０２６０６）及雅生活（０３３１９）均再創上市新高。新城悅飆

８﹒４１％，報１１﹒６元；中海物業揚５﹒９１％，報５﹒２元；永升生活升５﹒５９％，報

５﹒１元；藍光嘉寶升３﹒３５％，報５４元；雅生活漲２﹒３６％，報２６﹒０５元。

（ｋｓ）

