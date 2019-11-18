《每周華語－黃溢華》蝴蝶效應、深海赤城、英國大選、美朝核武

《每周華語》世事如棋局局新！美股上周又見新高。經濟非大好，但有極低息支持之下，美

股仍見支持。特朗普對外「口硬」，「打高」美股，人心向好否？下一年美大選，爭取選票，連

任機會仍可看高一線。



遠方的一件「小事」，理論上可以產生意想不到的巨大影響，只要其他因素配合，最終甚而

形成完美的風暴發生，影響深遠。１９７８╱１９８０年，前蘇聯突然入侵阿富汗。美中情局以

拉登為首，提供軍事等的支援，力抗蘇軍的入侵，本是一個「小型」的區域戰事；但蘇聯久攻不

下，損失慘重，１０年消耗，終於退兵，而拉登卻因而「坐大」。阿富汗「打」出了塔利班聖戰

戰士，恐怖襲擊多了一支「生力軍」，而拉登與塔利班關係親密，１９９０年代，策劃突襲美國

：「９﹒１１」成為世界事件，衍生了２００８「次按」危機、乃至歐債危機至今，「ＱＥ」力

撐，但未能解決財政困局。拉登╱塔利班╱蘇聯解體甚而「次按危機」，都可以追索至前蘇聯入

侵阿富汗與拉登╱塔利班的崛起。遠方的「蝴蝶」風暴，自１９７８╱１９８０年至今的４０年

，已擴散至全球，可見地緣政局，不可小看！看不起眼的事情、人物、區域政經混亂，有可能成

為更大控制不了的格局。黑白分明的大班蝶，牠「形成」的「風暴」不一定「黑白」分明！事實

上，很多事情，因為有隨機因素及有人刻意參與，使「黑白」不分，亦不易再下「對錯」的定論

。但有一點可以肯定，阿富汗給前蘇聯入侵，表面無甚利益，但骨子裏涉及的地緣重要性，絕對

不可小看之。拉登本由美中情局支持乃「自己人」，卻最終對美國下手，可見世事難料，而今天

的阿富汗政局仍未見真正的穩定下來。巴米揚大佛消失了，佛法無邊，但仍敵不了坦克大砲的轟

擊！宗教幾千年以來，增多了人類文明精神食糧，但自身卻衍生了很多重大戰禍，即使「無神論

」、也是一種「宗教」！



科技不斷發展，１９５０╱１９６０年代有晶片出現；取代了真空營，亦使不可能的事物╱

商品因為有晶片而成為「可能」。科技使拉登所用的美製導彈，單人匹馬已可力敵坦克及戰機。

晶片使全球生產力提高，今天不斷有新的晶片推出。而「人工智能」，近廿年的突破，有賴晶片

的科研才可成真。上天下地，下潛深海，科技使我們對深海有更多的認識。事實上，深海探險少

不了下潛一萬、二萬呎的深險船。不少戰艦、航母、潛艦都因為有深海探險船而找到了殘骸。日

航母「赤城」中途島一役下沉，不少有名氣的戰艦商船有待更多的探險，才可以使歷史更為清晰

。事實上，深海的地理及生命有待我們更多的了解，因而科技少不了而不幸的是，更先進的新科

技，不代表我們更為文明、理性及進步。太新、太多的科技衍生更多的收入╱盈利，使企業不斷

找尋更多更有效益，甚而全面替代更多工種的科技方案。平衡科技與維持人類所需非常重要。而

科技使軍事工業更為可怕，飛彈配備了核能引擎，無限高速，使擁有者成為大贏家？一旦成為事

實，會使軍備失去平衡，引致世界大亂也不足奇。世界太多「蝴蝶」，產生更多災難性的效應，

後果！如何是好？！北極、南極等冰川不斷溶化，也是可怕的「蝴蝶」風暴形成之中。



英國「脫歐」仍未有結果，相信２０２０年１月底有很大機會「脫歐」。近百多年，英╱德

法「又合又分」：常見之事。英國「脫歐」成功又或不成功，又是另一次的「蝴蝶」飛舞，其效

應也不可忽視。因為歐盟「合久」也可能因為歐債危機今天仍未解決，如果再有債務危機，歐盟

╱歐元有可能在可見的將來解體╱瓦解也不足為奇。英國大選，１２月１２日舉行，而最新的民

調，反映支持「脫歐」為主，保守黨有望執政。而多年前英國舉行的「公投」，其結果支持「脫

歐」，到今天，亦可視為英國未來卅年、五十年的重要「公投」。無人有水晶球，但英國之舉動

，亦可視為全球國金地緣的重要變局之另一誘因。美英聯盟不一定會因而強化。英國與主要國家

要進行新的貿易談判，英國即使真的「脫歐」，仍有漫長的路要走。不「脫歐」？歐盟自身亦面

對一大堆的困難，不易解決。歐元２００８╱２０１２年差點兒瓦解，未來仍面對更多的考驗。



韓戰末期，美軍進攻「Ｔｏｋｏ－Ｒｉ」兩地區一系列的橋，戰略目的主要是爭取更多的談

判籌碼。１９５３年寫成「小說」，１９５４年拍成電影，１９５４年１２月公映，主角

「Ｗｉｌｌｉａｍ Ｈｏｌｄｅｎ」及「Ｇｒａｃｅ Ｋｅｌｌｙ」，今天南北韓仍在「休戰」

期。美中未有「決定」，使１２月底，朝鮮會否與美維持核談判成為很大的考驗。很多戰爭根本

不需要，但在政治推動之下，不需要也真的「打」起來。卅年前柏林圍牆倒下：磚砌的死物「城

牆」不可能把人的自由「意志」真的分隔。上周習主席不是又再「走」出萬里長城，去了希臘國

事訪問嗎？！



美朝、美╱伊朗會談困難重重。美國力保美元主導之地球之本。而全球化已不可能再走下去

，至少美國暫時會「停一停」，而主要國家自身財赤╱財困太久，又已「ＱＥ」無限，不易收拾

殘局。太久低息╱負息，各國政府╱市場失了方向╱方寸！如何是好？！全球經濟不易走下去，

如何維持增長率？財赤乃全球的困局，美元政府債券不斷發行，那有再多的資金去買呢？「票面

息

」再創新低已不足奇。《資深市場人士 黃溢華》

