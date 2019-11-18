《鍾之日記》利好疊加刺激，魚缸平行時空

《鍾之日記》１１月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



反修例引發的嚴重衝突事件，中文大學的硝煙剛停，在過去的周末，卻由香港理工大學接力

，持續的嚴重警民衝突暴力，至今天仍沒平息，理工校園一帶充斥催淚煙、雜物被燒的刺鼻味道

，數百示威者被困校內而繼續抵抗，周遭交通停擺……

然而，在多個利好疊加刺激之下，香江魚缸如在平行時空，恆指高開高走，最高曾升３７５

點見２６７０２點，最終兩連升兼收復五十天線（約２６６５６點），收報２６６８１點，升

３５４點或升１﹒３５％。主板成交７０４﹒５０億元，按日增１３﹒６％。

國務院副總理劉鶴周六（１６日）應約與美國貿易代表萊特希澤、財長努欽通話，雙方圍繞

第一階段貿易協議的各自核心關切，進行建設性討論，並會繼續保持密切交流，令外界均對兩國

能夠簽署首階段貿易協議重燃希望，加上人民銀行今日進行１８００億元人民幣７天期逆回購，

中標利率更由上次的２﹒５５％下調至２﹒５％，是超過４年來首次下調，市場憧憬寬鬆重來，

而且摩根士丹利最新上調恆指明年底目標，由原本的２４４００上調逾１２％至２７５００，國

指目標價亦上調至１１５００。

此外，中國證監會上周五（１５日）發布Ｈ股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引

，全面展開香港Ｈ股「全流通」改革，將按照「成熟一家、推出一家」的原則積極穩妥推進。中

金公司表示，Ｈ股全流通將擴大港股流通市值、提升市場流動性、提升港股整體在國際指數的權

重，利好香港交易所（００３８８）以及中資券商。港交所收升１﹒７％。



＊逆回購利率罕下調，Ａ場收復二千九＊



中美貿易戰傳來緩和消息，人民銀行今日進行１８００億元人民幣７天期逆回購，結束連續

１５日暫停逆回購，而中標利率由上次的２﹒５５％下調至２﹒５％，是超過４年來首次下調。

人行罕有下調逆回購利率，市場感意外，這一舉措意味人行進一步釋放寬鬆信號，同時將通過組

合拳能緩釋市場對通脹的過度擔憂。

滬深股市今早仍稍微低開，權重金融股對放水受落領升，滬綜指全日升０﹒６２％，報

２９０９﹒２點，重返二千九關。兩市全日成交３６４３億元人民幣，較上周五成交還要減少

９﹒２％，惟全日外資通過陸股通流入Ａ股１４﹒５９億人民幣。



＊騰訊回調漲３％，傳收購環球音樂一成股權＊



外電引述消息報道，騰訊（００７００）正洽談向法國媒體公司Ｖｉｖｅｎｄｉ收購全球最

大唱片公司－－環球音樂集團（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｍｕｓｉｃ Ｇｒｏｕｐ）部分股權。並

指出，騰訊接觸了包括高瓴資本、新加坡基金ＧＩＣＰｔｅ在內的潛在投資者，打算在未來幾個

月內落實收購。

Ｖｉｖｅｎｄｉ曾在８月宣布，正在向騰訊洽售環球音樂集團１０％的股份。市場估計這家

全球最大音樂公司的估值達３００億歐元，騰訊正考慮以大約１０億歐元債權融資來幫助實施收

購，其餘收購資金可能會通過股權融資籌措。

市場此前估計，本周三截飛的阿里巴巴（０９９８８）上市後會大大會削弱騰訊股王地位，

攤薄市場資金，有投資者更稱會套現騰訊抽阿里。雖然兩家公司均是內地的科網龍頭，但阿里主

營電商，而騰訊的業務主要是軟件及遊戲，兩者核心業務並不重疊。部份投資者轉以「Ｗｈｙ

ｎｏｔ ｂｏｔｈ」的心態部署。

騰訊連跌三天後今日回升，尾市重上３３０元，收漲３﹒１％。



＊經濟衰退樓價上升，道盡香港荒謬一面＊



反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）上周五公布為１８２﹒１點，按周

升１﹒５１％，升幅為２９周最大，兩周累升１﹒７３％。剛過去周末十大屋苑成交亦目上升，

利好本地地產股回升。恆地（０００１２）升１﹒８％，新鴻基（０００１６）升１﹒７％，新

世界（０００１７）升１﹒５％，長實集團（０１１１３）升１﹒２％；收租股方面，九龍倉

（０１９９７）升２﹒７％，港鐵公司（０００６６）升１﹒１％，領展（００８２３）升

０﹒８％。

諷刺的是，香港政府上周五公布第三季本港經濟收縮２﹒９％，為自２００９年以來首次錄

得按年跌幅，而經季節性調整後，第三季實質本地生產總值更跌３﹒２％。香港一邊陷入衰退一

邊樓價上揚，市民一邊上班一邊示威，這在全世界來說都可算是獨一無二。

講起持續五個半月的反修例運動，上周日的激烈程度再次刷新上限，大量「勇武」的示威者

以香港理工大學校舍作壁壘，取得紅磡過海隧道口的控制權，經過警方連續數日的驅散行動後，

依然堅韌不拔。警方昨天（１７日）下午改用包圍戰術，把理工大學包圍得水泄不通，所有從學

校離開的人士，包括校園記者、社工和志願醫護人員都被拘捕，傳聞警方將「一視同仁」，把所

有留在學校的人士都視為暴動罪犯。警方的激進策略，再加上大規模地部署實彈槍械，令聲援示

威者人士感到憤怒和不安，紛紛上街要拯救被包圍的示威者，但被警方輕易地拒之門外。

盡管有傳聞指，死守理大的示威者是目前「勇武派」的僅餘勢力，但是港府和警方千萬不要

奢望這代表著風波徹底結束，示威者的激進行為並不是這場政治風暴的根源，港人積聚多年的不

滿才是。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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