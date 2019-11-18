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18/11/2019 09:05

【駐京專電】人行報告：研究出台存量貸款利率基準轉換方案

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》人民銀行１６日發布三季度貨幣政策執行
報告指出，中國經濟運行總體平穩，總供求大體平衡，不存在持續通脹或通縮的基礎。下一階段
，穩健的貨幣政策保持鬆緊適度，根據經濟增長和價格形勢變化及時預調微調，穩定經濟主體的
通脹預期，促進總體物價水平保持在合理區間運行。
　　報告指出，繼續保持定力，把握好政策力度和節奏，加強逆周期調節，加強結構調整，妥善
應對經濟短期下行壓力，堅決不搞「大水漫灌」，保持廣義貨幣Ｍ２和社會融資規模增速與名義
ＧＤＰ增速相匹配。
　　當前，中國仍實施常態貨幣政策，法定準備金率是使用的主要政策工具之一。按照「因城施
策」的基本原則，落實房地產長效管理機制，不將房地產作為短期刺激經濟的手段。下一步，人
民銀行將繼續完善在香港發行人民幣央行票據的常態化機制；中國人民銀行將繼續做好ＬＰＲ報
價和運用工作，引導和督促金融機構合理定價，進一步打破貸款利率隱性下限，疏通市場利率向
貸款利率的傳導渠道，並抓緊研究出台存量貸款利率基準轉換方案。
　　報告指出，前三季度人民幣貸款新增１３﹒６萬億元，同比多增４８６７億元，多增部分主
要投向了民營和小微企業等薄弱環節。企業綜合融資成本穩中有降，９月企業債券加權平均發行
利率為３﹒３３％，較上年高點下降１﹒２６個百分點，其中民營企業債券加權平均發行利率較
上年高點下降１﹒８個百分點；新發放企業貸款利率較上年高點下降０﹒３６個百分點。

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