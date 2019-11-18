【駐京專電】人行：當前不存在持續通脹或通縮基礎

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》人民銀行１６日發布的三季度貨幣政策執

行報告中的專欄文章稱，當前中國不存在持續通脹或通縮的基礎。ＣＰＩ同比漲幅走高，結構性

特徵明顯，要警惕通貨膨脹預期發散。近幾個月ＰＰＩ同比降幅擴大主要是受基數效應影響，並

不意味著存在顯著的工業品通縮壓力。穩健的貨幣政策保持鬆緊適度，促進總體物價水平保持在

合理區間運行。

文章稱，２０１９年以來，ＣＰＩ由年初不到２％的水平逐步走高至１０月份的３﹒８％，

ＰＰＩ從４月份０﹒９％的年內高點逐步下探至１０月份的－１﹒６％，對此應全面分析、辯證

看待。

ＣＰＩ同比漲幅走高，結構性特徵明顯，要警惕通貨膨脹預期發散。２０１９年以來單月

ＣＰＩ同比漲幅有所走高主要受食品價格尤其是豬肉價格較快上漲所拉動，關係到居民「菜籃子

」消費成本，須引起重視並妥善應對。前十個月，食品價格同比上漲７﹒４％，其中受非洲豬瘟

影響，生豬供給量下降較快，豬肉價格同比上漲２９﹒７％，並通過消費替代效應帶動牛肉、羊

肉、蛋類價格分別同比上漲１０﹒２％、１１﹒７％和４﹒５％，是ＣＰＩ上行的最主要拉動因

素。此外，鮮菜、鮮果價格在個別月份受極端天氣影響也出現了階段性上漲，近期已回落趨穩。

２０１９年以來，除品外的其他商品和服務價格基本保持穩定。前十個月，非食品價格、服

務價格分別同比增長１﹒４％和１﹒８％，漲幅均處於近兩年來的低位水平。其中，衣著、房租

、旅遊、醫療保健價格分別同比上漲１﹒７％、２﹒０％、２﹒０％和２﹒５％，均相對溫和，

交通和通信價格還同比下降１﹒７％。



＊ＰＰＩ降幅擴大不意味顯著工業品通縮壓力＊



人行又指，ＰＰＩ低位運行，通常反映工業需求偏弱，但近幾個月ＰＰＩ同比降幅擴大主要

是受基數效應影響，並不意味著存在顯著的工業品通縮壓力。１０月份ＰＰＩ同比下降的１﹒６

個百分點中，有１﹒２個百分點是翹尾因素，即受上年同期基數較高影響；有０﹒４個百分點是

新漲價因素，主要是２０１９年１月份ＰＰＩ環比下降了０﹒６％，６月份以來ＰＰＩ月度環比

變化表現出一定的回升跡象。總體來看，工業品價格並未出現明顯下行壓力，未來幾個月隨著基

數效應的逐步消退，預計ＰＰＩ同比漲幅將回升。

