【駐京專電】人行促降融資成本，９月末金融機構超儲率１﹒８％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》人行報告稱，９月末金融機構超額存款準

備金率為１﹒８％，比上年末低０﹒６個百分點，比上年同期高０﹒３個百分點；央行用改革的

辦法疏通貨幣政策傳導，傳導效率提升，促進降低社會綜合融資成本。

報告稱，通過改革完善貸款市場報價利率（ＬＰＲ）形成機制，以市場化改革的方式促進降

低企業貸款實際利率的效果初步顯現。９月新發企業貸款平均利率比上年高點下降０﹒３６個百

分點。９月貸款加權平均利率為５﹒６２％，比６月下降０﹒０４個百分點，同比下降０﹒３個

百分點。

其中，一般貸款加權平均利率為５﹒９６％，比６月上升０﹒０２個百分點，同比下降

０﹒２３個百分點；票據融資加權平均利率為３﹒３３％，比６月下降０﹒３１個百分點，同比

下降０﹒８９個百分點；個人住房貸款加權平均利率為５﹒５５％，比６月上升０﹒０２個百分

點，同比下降０﹒１７個百分點。

報告強調，「ＬＰＲ形成機制改革後，銀行調整貸款定價方式，不再使用原來的浮動倍數方

式，而改用在ＬＰＲ基礎上加減點的方式確定貸款利率，統計方式也相應調整。」

９月一般貸款中利率高於ＬＰＲ的貸款佔比為８３﹒０５％，利率等於ＬＰＲ的貸款佔比為

０﹒５５％，利率低於ＬＰＲ的貸款佔比為１６﹒４０％，貸款利率加減點區間整體較８月有所

下移。報告並顯示，因美歐等發達經濟體貨幣政策寬鬆力度加大，９月外幣存貸款利率有所下降

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