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即市新聞

18/11/2019 09:25

【駐京專電】中證監部署４６項具體任務，推動提高上市公司質量

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國證監會近日向系統內印發了《推動提
高上市公司質量行動計劃》，力爭通過３－５年努力，使上市公司整體面貌有較大改觀。
　　《行動計劃》圍繞信息披露有效性、公司治理規範化、市場基礎制度改革、退市常態化、化
解風險隱患、提升監管有效性、優化生態等七個方面，部署了４６項具體任務，明確了證監會系
統各單位、各部門的具體職責和完成時限。行動計劃主要有以下主要內容：
　　一是以投資者需求為導向，提升信息披露有效性。進一步夯實上市公司會計基礎，發揮相關
部門合力，探索建立財務信息綜合監管格局，防範虛假披露。簡化披露規則，開展分行業、差異
化披露，確保信息披露真實性，強調通俗易懂。
　　二是督促「關鍵少數」勤勉盡責，提升經營管理水平。推動完善股權激勵稅收制度及配套安
排，提升激勵實效；開展上市公司公司治理自查專項行動，強化資金、印章、財務等方面的管控
，加大個人責任追究，強化民事賠償，以激勵和約束督促「關鍵少數」發揮關鍵作用。
　　三是推廣科創板經驗，統籌推進資本市場改革。充分發揮科創板的試驗田作用，推動創業板
改革並試點註冊制。增強ＩＰＯ、重組上市標準的包容性，放寬非公開發行鎖定期等限制，優化
並購支付及配套融資工具，增強資本市場吸引力。
　　四是堅持退市常態化，堅決出清劣質資源。優化退市指標，簡化退市流程，暢通退市渠道，
創新退市方式，完善符合中國國情的資本市場多元化退出渠道和出清方式。對於觸及強制退市標
準的公司堅決退市，對於符合條件的上市公司依法支持司法重整，實現優勝劣汰。
　　五是解決突出問題，打好防範化解重大金融風險攻堅戰。引導上市公司股東主動控制質押比
例，化解質押風險。通過推進「督促歸還、民事訴訟、刑事移送」，解決違規佔用擔保問題。實
行並購重組全鏈條監管，遏制「三高」並購重組。
　　六是強化精準監管，提升監管有效性。堅持管少管精才能管好的原則，做到「抓兩頭、帶中
間」。對持續規範經營的優質上市公司在融資、並購等方面提供更多便利，對亂象頻出的問題公
司和風險公司重點聚焦、嚴格監管。
　　七是優化發展、中介、輿論、文化四個生態，形成全社會合力。推動相關部門營造良好發展
環境，推動中介機構提高執業質量等。

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