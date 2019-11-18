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即市新聞

18/11/2019 14:07

【人行操作】光證：預計本周三ＬＰＲ降１０基點，下月降準概率大

　　《經濟通通訊社１８日專訊》光大證券首席債券分析師張旭表示，今日七天逆回購利率緊隨
ＭＬＦ利率下行，主要是維護政策利率曲線的正常形態。事實上，自２０１６年２月以來的絕大
多數時間，一年ＭＬＦ與七天逆回購之間的利差都維持於７５基點。貨幣政策通過收益率曲線進
行跨期限傳導，政策利率曲線的形態是市場收益率曲線的基礎，因此收益率曲線過為平坦或過為
陡峭都會阻礙貨幣政策的傳導，所以此次下調逆回購利率更利於提高貨幣政策的傳導效率。
　　此外，逆回購資金是商業銀行負債來源中的一部分，七天逆回購利率的降低可壓低銀行的負
債成本，引導ＬＰＲ利率以及實際貸款利率的進一步下行。１１月以來，人行分兩次操作ＭＬＦ
共計６０００億元（人民幣．下同），分別降低ＭＬＦ和逆回購利率基點，且實施定向降準釋放
長期限資金約４００億元，這些操作都有助於降低銀行的負債成本，引導ＬＰＲ下行。ＬＰＲ由
ＭＬＦ利率和報價利差兩部分組成，當前ＭＬＦ利率已經先行降低了５基點，且報價利差仍有下
壓的空間，預計１１月２０日的ＬＰＲ有可能降低１０基點左右。
　　報告認為，人行於１２月再度降準的概率較大。該時點降準可以向商業銀行補充長久期流動
性，從而改善商業銀行的流動性指標，緩解其信貸投放所面對的流動性約束。（ｗｌ）

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