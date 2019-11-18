《經濟通通訊社１８日專訊》中國國防部長魏鳳和與美國國防部長埃斯珀，在曼谷出席東盟
國防部長擴大會議期間會談，討論香港和台灣等問題。雙方達成一些共識，埃斯珀說，會談有進
展，同意保持對話。
國防部發言人吳謙會後說，在香港問題上，止暴制亂、恢復秩序是香港面臨最緊逼任務，駐
港部隊有決心有信心有能力，履行好基本法和駐軍法賦予的職責使命，維護國家主權安全和發展
利益，維護香港長期繁榮穩定。而駐港解放軍日前清理軍營外的路障，恢復交通，受到香港市民
歡迎。（ｃａ）
18/11/2019 14:38
【修例風暴】國防部：駐港部隊有決心有能力履行好基本法和駐軍法
《經濟通通訊社１８日專訊》中國國防部長魏鳳和與美國國防部長埃斯珀，在曼谷出席東盟
國防部長擴大會議期間會談，討論香港和台灣等問題。雙方達成一些共識，埃斯珀說，會談有進
展，同意保持對話。
國防部發言人吳謙會後說，在香港問題上，止暴制亂、恢復秩序是香港面臨最緊逼任務，駐
港部隊有決心有信心有能力，履行好基本法和駐軍法賦予的職責使命，維護國家主權安全和發展
利益，維護香港長期繁榮穩定。而駐港解放軍日前清理軍營外的路障，恢復交通，受到香港市民
歡迎。（ｃａ）
|生財有道18/11/2019
《開市Good Morning》溫傑：港股縱反彈惟兩萬七阻力大
|FOCUS18/11/2019
【FOCUS】強化逆周期可期 惟賺「容易錢」不再
|興證快訊18/11/2019
港股波動
|國際動態18/11/2019
伊朗汽油漲價5成 爆示威至少1死
|生財有道15/11/2019
本港第三季經濟收縮2.9% 政府下調全年增長預測至跌1.3%
|生財有道15/11/2019
【嚟緊炒D乜】波司登待低吸納 博業績公布前高沽
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰