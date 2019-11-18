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18/11/2019 14:38

【修例風暴】國防部：駐港部隊有決心有能力履行好基本法和駐軍法

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國國防部長魏鳳和與美國國防部長埃斯珀，在曼谷出席東盟
國防部長擴大會議期間會談，討論香港和台灣等問題。雙方達成一些共識，埃斯珀說，會談有進
展，同意保持對話。
　　國防部發言人吳謙會後說，在香港問題上，止暴制亂、恢復秩序是香港面臨最緊逼任務，駐
港部隊有決心有信心有能力，履行好基本法和駐軍法賦予的職責使命，維護國家主權安全和發展
利益，維護香港長期繁榮穩定。而駐港解放軍日前清理軍營外的路障，恢復交通，受到香港市民
歡迎。（ｃａ）

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