【豬瘟來襲】農業農村部：全面排查非法生產銷售使用非洲豬瘟疫苗

《經濟通通訊社１８日專訊》農業農村部辦公廳發布關於進一步加強監督管理嚴厲打擊非法

生產經營使用非洲豬瘟疫苗等違法行為的通知。截至目前，包括中國在內的世界各國均未批准上

市銷售使用非洲豬瘟商品化疫苗。市面上所謂「非洲豬瘟中試苗、自家苗、進口苗」，按照《獸

藥管理條例》規定， 都是非法疫苗，均應按假獸藥處理。

各地要在前期工作基礎上，對轄區內養豬場進行全面排查，對其免疫檔案、用藥記錄、生產

記錄等進行仔細檢查。並且切實加強相關從業人員宣傳教育，扎實做好相關問題線索舉報核查工

作。（ｃａ）

