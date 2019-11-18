  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/11/2019 15:20

【豬瘟來襲】農業農村部：全面排查非法生產銷售使用非洲豬瘟疫苗

　　《經濟通通訊社１８日專訊》農業農村部辦公廳發布關於進一步加強監督管理嚴厲打擊非法
生產經營使用非洲豬瘟疫苗等違法行為的通知。截至目前，包括中國在內的世界各國均未批准上
市銷售使用非洲豬瘟商品化疫苗。市面上所謂「非洲豬瘟中試苗、自家苗、進口苗」，按照《獸
藥管理條例》規定，　都是非法疫苗，均應按假獸藥處理。
　　各地要在前期工作基礎上，對轄區內養豬場進行全面排查，對其免疫檔案、用藥記錄、生產
記錄等進行仔細檢查。並且切實加強相關從業人員宣傳教育，扎實做好相關問題線索舉報核查工
作。（ｃａ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道18/11/2019
《開市Good Morning》溫傑：港股縱反彈惟兩萬七阻力大
FOCUS18/11/2019
【FOCUS】強化逆周期可期 惟賺「容易錢」不再
興證快訊18/11/2019
港股波動
國際動態18/11/2019
伊朗汽油漲價5成 爆示威至少1死
生財有道15/11/2019
本港第三季經濟收縮2.9% 政府下調全年增長預測至跌1.3%
生財有道15/11/2019
【嚟緊炒D乜】波司登待低吸納 博業績公布前高沽
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金