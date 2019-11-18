【ＦＯＣＵＳ】強化逆周期可期，惟賺「容易錢」不再

【ＦＯＣＵＳ】隨著聯儲貨幣政策駛入「暫停減息、低調擴表」軌道，在保持定力和邊際放

鬆間遊走的央媽，未來政策走向如何無疑更引人關注，其剛剛發布的三季度《貨幣政策執行報告

》，關注度甚至蓋過一年８次的《褐皮書》。

繼上周五（１５日）出人意料淨投放中期借貸便利（ＭＬＦ）２０００億元後，周一

（１８日）逆回購中標利率再錄逾４年來首次下調，印證《報告》刪除「把好貨幣供給總閘門」

表述，及新增「強化」逆周期調節，一減一加提法所言非虛。不過，內地第三季實體經濟融資成

本續邊際上升，加上Ａ股在「入摩」擴容三部曲下仍久攻三千不果，均指向賺

「容易錢」不再。



＊刪除「把好貨幣供給總閘門」提法＊



央媽每季一次的《貨幣政策執行報告》最新揭盅，其中罕有刪除持續多季均有提及的「把好

貨幣供給總閘門」提法，並在慣常的「逆周期調節」前新增「強化」二字，引人注目。

儘管重申「堅決不搞大水漫灌」，及明言「主動維護好我國在主要經濟體中少數實行常態貨

幣政策國家的地位」，但從上周五（１５日）通過ＭＬＦ意外淨放水２０００億元，到今日逾４

年來首次下調逆回購中標利率，反映決策層高度著緊國內經濟短期下行壓力。

對於「豬二哥」價格飛升推動ＣＰＩ直逼４字頭，央媽一邊指「警惕通脹預期發散」，一邊

又派定心丸稱「不存在持續通脹的基礎」，預言明年下半年ＣＰＩ受食品價格上漲的衝擊將逐步

消退。換言之，結構性通脹對貨幣政策的掣肘或並不如市場想像般大；跟防通脹相比，防經濟過

度失速恐更是當務之急。



＊實際融資成本續升，Ａ股弱勢未改＊



自年初以來，央媽逆周期調節動作多多，包括三次降準、推ＬＰＲ改革、下調ＭＬＦ及逆回

購政策利率等。不過，第三季實體經濟融資成本續邊際上升－－最新３個月溫州民間融資利率較

三個月前大升１２３個基點；房貸平均利率亦微升。而反映中期市場利率的３個月同業存單發行

利率╱３個月Ｓｈｉｂｏｒ、反映長期市場利率的十年期國債收益率等齊不降反漲。

逆周期調節效果不彰、且要再「強化」，背後原因或與國有大行存款成本顯著上升及中小銀

行流動性風險有關。無獨有偶，央媽報告提及「精準拆彈」包商銀行風險處置，果斷實施接管「

及時止血」後，「明天系」旗下另一張銀行牌照 哈爾濱銀行（０６１３８）周末公告，原第

三至第八股東所持２８﹒４９％該行股份轉讓予兩國資公司，相當於逾４８％股份收歸國有。

可以料想，政府以各種形式為中小銀行信用背書將陸續有來，而倘若「強化逆周期調節」欠

缺果斷，大多數經濟部門面臨的實際利率恐續上行。回看Ａ股在「入摩」擴容三部曲下仍久攻三

千不果，年初至今投資中國股市的美國ＥＴＦ資金亦呈淨流出，與過去兩年大規模淨流入呈天淵

之別。

信用資源稀缺，賺「容易錢」不再，小心每一個入市撈底的決定。

