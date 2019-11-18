《融天納地－溫天納》大型中資新股赴港上市，香港優勢不變

《融天納地》過去的周末，筆者多次接受國際媒體及內地央媒專訪，討論香港經濟狀況、大

型新股赴港上市、Ｈ股全流通，以及香港未來的優勢定位。此時此刻，阿里巴巴回歸港股，成為

港交所上市制度改革後首家在香港第二上市的海外發行人。此次阿里巴巴回歸，某程度上是對香

港上市制度改革成效的肯定，為香港資本市場再注入新經濟血液，將吸引更多海外上市的發行人

赴港第二上市。



對不少內地投資者而言，阿里巴巴在２０１４年因香港未實行「同股不同權」機制而改為遠

赴紐交所上市，當時共籌集了２５０億美元，成為２０１４年全球規模最大的ＩＰＯ。其後，對

內地投資市場最為鼓舞的改革終於出現，香港交易所進行上市制度改革於２０１８年４月３０日

正式生效，便利內地不同投票權架構的創新型公司、未錄盈利的生物科技公司等新經濟公司在香

港上市，以及為尋求在香港作第二上市的中資及國際公司設立新的第二上市渠道。



當年因阿里巴巴棄港赴美上市，引發香港市場與監管機構的熱烈討論，最終推動上市制度改

革成功落地，此次以新經濟加同股不同權回歸，並無紙化新股上市。阿里巴巴選擇這一刻在香港

上市，香港作為國家的國際金融中心地位備受肯定及強化，也肯定了香港資本市場改革創新的努

力，阿里巴巴回歸亦有助豐富香港的科技投資選擇和投資組合結構。



香港經濟連續兩個季度環比負增長，陷入經濟技術性衰退。且受本地因素和外圍市場影響，

市場壓力巨大。大型新股上市可提升近期港股上市的活躍氣氛，扭轉目前香港新股平均規模偏小

的局限。



因大型招股吸納資金，香港銀行系統短期資金也明顯抽緊，拆息上漲，投資者在部署上需要

有長期投資的心理準備。在完成香港上市完成後，阿里巴巴香港上市股份與紐交所上市的美國存

托股將完全可轉換。故此，用內地投資思維出發，投資者需要留意這次港股上市為增發而非完全

首發，目前美股仍為阿里巴巴交易及股價話語權的主戰場，因阿里巴巴的業績、前景等都已被全

面研究，目前股價已反映市場因素，相信較難出現暴升的情況，投資者需要以新經濟龍頭股作長

線考量。



大型企業赴港上市，將大大增加香港今年的集資金額，有助香港維持全球融資中心的地位，

有利其他企業選擇港股市場作為融資及上市地，強化香港市場的國際形象。若阿里巴巴順利上市

，將有助香港股市在全球ＩＰＯ集資額領域繼續領先。



與此同時，內地大型科技企業在香港上市，為香港市場再度注入新經濟血液，對香港資本市

場有正面積極的作用。未來也能夠進一步吸引環球投資新經濟和互聯網的資金進駐港股。此外，

阿里巴巴的上市亦能增強港股在環球科技板塊的估值指標效果，有利未來科技企業赴港上市尋找

到更為具有代表性的估值參考。



繼多家同股不同權企業被納入互聯互通，估計阿里巴巴在未來也將納入港通股，成為內地投

資者的重要投資標的之一，強化內地投資者及企業對香港作為國際金融中心和融資中心的認同，

鼓勵更多內地企業及投資者利用港股市場，與Ｈ股全流通同步進行，香港資本市場發展趨勢正面

。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

