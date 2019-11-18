《金石為開－黃威》央行放緩寬鬆步伐，黃金弱勢反彈

《金石為開》上周大部分時間內市場都處於整理狀態。周內多名美聯儲官員發表講話，論調

一致偏向「鷹派」，投資者預期未來近半年時間內美聯儲可能都會按兵不動。同時歐洲、紐西蘭

等地的貨幣政策預期均出現變化，導致黃金整體承壓。上周五（１５日）美股再創新高，也限制

了金價的反彈幅度，全周金價累計回升約０﹒７％。



美聯儲主席鮑威爾、副主席克拉里達及紐約聯儲主席威廉姆斯均於上周發表了講話，向市場

釋放了偏鷹派的基調。鮑威爾連續兩天在國會發表證詞，他重申儘管商業投資放緩、外圍經濟疲

弱，但目前美國經濟的擴張處於可持續狀態，幾乎沒有跡象表明經濟即將下滑。克拉里達及威廉

姆斯也都暗示了美聯儲將按兵不動，進入貨幣政策觀察期。目前ＦｅｄＷａｔｃｈ顯示，市場預

期未來半年內，美聯儲都有較大的機會維持利率不變。



不止美國，近期全球央行的寬鬆步伐似乎都出現放緩勢頭。上周由兩名歐央行官員暗示暫停

更多刺激措施，歐洲央行管理委員會約１╱３的成員反對９月份宣布的購債計劃。新任歐央行行

長拉加德已承諾對央行的政策戰略進行評估，令市場對於歐央行進一步寬鬆的預期大幅降溫。另

外，紐西蘭聯儲上周意外維持利率不變，主席奧爾表示貨幣政策已具有很高的刺激性，當前適合

觀察數據表現。各國央行對進一步的貨幣寬鬆都在變得更加謹慎，這將明顯削弱黃金中期的上升

動力。



＊美股新高黃金反彈遇阻＊



貿易局勢方面暫時沒有太多新消息，中美正向達成第一階段協議靠近。市場風險情緒良好，

美股在連續數日的整固後，上周五再度向上突破，三大股指均創歷史新高，直接導致了黃金短線

反彈遇阻。



技術面看，雖然日線ＭＡＣＤ下跌動能柱開始收縮，但快線只是走平，反映回升動力不足。

且由於保歷加通道寬度擴張，下行空間迅速放大，後市走向依然堪虞。前期震盪區間底部

１４８０美元為短線阻力，通道中軌也在下移接近該水平；下方支撐位於１４３５美元左右。



本周重要數據不多，美聯儲會將發布１０月會議紀要，不過市場已經消化上次會議內容，預

計影響有限。投資者可繼續留意中美談判進展及特朗普彈劾案聽證會。

《六福金融分析師 黃威》

