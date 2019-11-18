《陶冬天下－陶冬》英國選舉進入纏鬥，美國利率回復正掛

《陶冬天下》德國和日本經濟與經濟衰退擦肩而過，中國與美國貿易談判相向前行。白宮經

濟顧問號稱，世界兩大經濟體接近達成階段性協議，一掃前日特朗普威脅所帶來的市場陰影，美

國股市寫下了第六周上升記錄，道瓊斯指數突破２８０００心理關口。債市情況也好過之前，十

年期國債利率回落到１﹒８３％，股市債市同邁牛步。ＩＥＡ預測非ＯＰＥＣ國家明年每天原油

供應增加２３０萬桶，比需求增加多出一倍，不過布蘭特原油價格依然堅挺。資金增加風險權重

，黃金受到冷落。



１２月１２日的英國大選，可能是英國戰後最重要的一次選舉，但又是比爛、比不靠譜的選

舉。比爛，工黨領袖郝爾彬的民意支持度是－６０，為近百年以來最不受歡迎的反對黨舵主；保

守黨領袖約翰遜的民意支持度也只是輕微在零數之上。約翰遜的脫歐承諾缺乏細節，選民無法知

道他究竟會將國家帶向何方；無獨有偶，郝爾彬剛剛拋出一個巨額的公共開支計劃，並打算國有

化電訊業，徹底改變柴契爾革命的理念，震動整個市場。不過，宣布提前大選之後，兩個傳統政

黨的民意支持度均有回升，之前風頭較勁的脫歐黨和自由民主黨就受到衝擊，可是他們仍是關鍵

少數。以１１月５－６日ＹｏｕＧｏｖ調查，保守黨支持率為３６％、工黨２５％、自民黨

１８％、脫歐黨１１％、蘇格蘭民族黨４％，模型顯示如果今天大選，保守黨可以擁有超過

１００席位的多數黨地位。筆者認為隨著選情深入，保守黨的領先度會縮窄，但是約翰遜的政黨

取得半數以上議席並重奪議會主導權的機會超過六成。如果這個結果成真，約翰遜繼續擔任首相

，英國按照之前與歐盟達成的協議於２０２０年１月底之前脫歐。工黨有一個小機會夥同蘇格蘭

民主黨（如果需要再加上自由民主黨）組成聯合政府。無論哪種結果出現，英國無序脫歐的可能

性都大幅下降，硬脫歐風險最大的時候也許已經過去。



美國長短期利率倒掛的局面似乎告一段落了，市場對發生經濟衰退的擔憂也似乎告一段落了

。在過去一段時間，聯儲連續降息，拉下了短端國債利率。基金調整資產配置，出售債券購買股

票，長端國債利率上升。美國勞工市場依然強勁，消費不虞大跌，市場認為短期內出現經濟增長

大幅放緩的可能性不大。最後太平洋兩岸的經濟大國達成階段性協定的機會不小，全球貿易不確

定性有所消退。以上加在一起，帶動１０年期和３０年期國債利率反彈快過３月期及兩年期國債

利率，利率恢復到正常情況。短期市場價格出現波動不足為奇，但是這次利率倒掛究竟給我們甚

麼啟示？筆者相信不是衰退是否降臨，而是未來利率的走勢。全球範圍內通貨膨脹並沒有出現（

中國的豬肉拉動的通脹不算，看核心通脹），經濟增長也沒有擺脫開內生動力不足的問題。如此

情況下，當經濟周期下行的時候，央行還是要通過降息乃至ＱＥ來刺激經濟，長遠來看利率中樞

在不斷下移，收益率曲線趨向平緩。這個會給金融機構的盈利模式帶來巨大挑戰，也給傳統的儲

蓄模式帶來巨大挑戰。



本周焦點：特朗普彈劾聽證和中美貿易談判。聯儲公開市場委員會會發佈１０月底會議的紀

要。經濟數據上歐洲的ＰＭＩ值得注意，預計德國數據略有改善。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

