《經濟通通訊社１８日專訊》警方澄清絕無「攻入」香港理工大學，指校園內多處起火，亦
有大量爆炸品、易燃物品及危險品，極為危險。警方呼籲於理工大學校園內所有人立刻離開。
警方表示，自凌晨起，大批暴徒於暢運道聚集，向警方投擲多枚汽油彈，並不斷縱火，現場
曾傳出多響爆炸聲。警方亦一直派員驅散，並出動人群管理特別用途車及使用催淚煙。清晨約５
時３０分，警方繼續於暢運道進行拘捕及驅散行動。同時，理工大學內聚集的暴徒，於校園內大
肆縱火破壞。（ｃｌ）（ｚｚ）
18/11/2019 09:28
【修例風暴】警方澄清絕無「攻入」理大，呼籲所有人立刻離開
《經濟通通訊社１８日專訊》警方澄清絕無「攻入」香港理工大學，指校園內多處起火，亦
有大量爆炸品、易燃物品及危險品，極為危險。警方呼籲於理工大學校園內所有人立刻離開。
警方表示，自凌晨起，大批暴徒於暢運道聚集，向警方投擲多枚汽油彈，並不斷縱火，現場
曾傳出多響爆炸聲。警方亦一直派員驅散，並出動人群管理特別用途車及使用催淚煙。清晨約５
時３０分，警方繼續於暢運道進行拘捕及驅散行動。同時，理工大學內聚集的暴徒，於校園內大
肆縱火破壞。（ｃｌ）（ｚｚ）
|興證快訊18/11/2019
港股波動
|國際動態18/11/2019
伊朗汽油漲價5成 爆示威至少1死
|生財有道15/11/2019
本港第三季經濟收縮2.9% 政府下調全年增長預測至跌1.3%
|生財有道15/11/2019
【嚟緊炒D乜】波司登待低吸納 博業績公布前高沽
|生財有道15/11/2019
【巴巴來了】阿里招股 宜孖展定現金認購?
|FOCUS15/11/2019
【FOCUS】政府無能 港人自救
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰