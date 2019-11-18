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18/11/2019 09:28

【修例風暴】警方澄清絕無「攻入」理大，呼籲所有人立刻離開

　　《經濟通通訊社１８日專訊》警方澄清絕無「攻入」香港理工大學，指校園內多處起火，亦
有大量爆炸品、易燃物品及危險品，極為危險。警方呼籲於理工大學校園內所有人立刻離開。
　　警方表示，自凌晨起，大批暴徒於暢運道聚集，向警方投擲多枚汽油彈，並不斷縱火，現場
曾傳出多響爆炸聲。警方亦一直派員驅散，並出動人群管理特別用途車及使用催淚煙。清晨約５
時３０分，警方繼續於暢運道進行拘捕及驅散行動。同時，理工大學內聚集的暴徒，於校園內大
肆縱火破壞。（ｃｌ）（ｚｚ）

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