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18/11/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２８﹒３億人幣，買建行美團沽融創神華

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據《路透社》指，美國白宮經濟顧問庫德洛稱中美接近達成首
階段協議，刺激隔晚（１４日）美股標指續破頂，且內地電商阿里巴巴（０９９８８）上周五
（１５日）起招股，港股今早高開２０６點，報２６５２９點，升幅一度最多擴至２２０點，全
日高見２６５４４點。不過，市場仍對本港示威事件存顧慮，減低投資者入市意欲，午後大市繼
續走低，曾最多倒跌２３點，全日低見２６３００點，最終恆指終止兩連跌累挫７４１點之走勢
，收報２６３２６點，升２點。
　　按額度計算，北水全日淨流入２８﹒２６億元人民幣增近１２％。北水淨買入最多的個股依
次是建設銀行（００９３９）、美團點評（０３６９０）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最
多的依次是融創中國（０１９１８）、中國神華（０１０８８）、中興通訊（００７６３）。
　　主板成交６２０﹒１６億元減少近１６﹒７％。其中港股通成交９３﹒７億元，佔總成交
１５﹒１％。

＊內銀股及美團獲北水追捧＊

　　北水上周五（１５日）重貨買入建行及美團，分別淨買入４﹒８億元及３﹒５億元。建行股
價升０﹒４９％，報６﹒２１元。美團走高３﹒３１％，報９６﹒８５元。
　　瑞聲（０２０１８）擬發行美元債，亦獲北水青睞，淨買入１﹒３億元。
　　金山軟件（０３８８８）早前公布擬分拆金山雲上市，北水上日淨沽出１﹒３億元，不過上
周五（１５日）重新吸納，淨買入１﹒５億元。股價收報１８﹒９６元，挫５﹒０１％。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　４．７６　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　３．４８　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　３．２４　
　　金山軟件（０３８８８）　　　　　　１．４５　
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　　　１．２８　　

　　淨沽出最多港股：
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－０．６７　
　　中國神華（０１０８８）　　　　　－０．５８　
　　中興通訊（００７６３）　　　　　－０．４８　
　　波司登　（０３９９８）　　　　　－０．３２　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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