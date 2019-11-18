《日入而息》本港失業率升至３﹒１％，高院裁定《禁蒙面法》違憲

《今天重點》﹡高院裁定《禁蒙面法》違憲，部分限制超合理所需；警方因應法庭裁決，即

時暫停執行禁蒙面法

﹡張建宗譴責理大示威者，指衝擊已成暴動籲市民勿支援；李家超指目前在理

大人士均會涉暴動被捕，籲和平離開；陳帆籲駕駛人士減少前往油尖旺區，

紅隧短期未能開通

﹡本港最新失業率升至３﹒１％，餐飲失業率高見６﹒１％

﹡親民黨宋楚瑜搶先登記參選，郭台銘核心幕僚現身支持



《即日市況》﹡貿戰緩和人行重啟逆回購，港股漲３５４點報２６６８１破５０天線



《深滬股市》﹡貿戰吹暖風逆回購利率降，滬指升０﹒６％收復二千九



《美元匯價》﹡英鎊短期或是非美貨幣火車頭；歐元最新報１﹒１０６３╱６４，日圓最新

報１０９﹒０４╱０５



《公司業績》﹡森信紙業（００７３１）中期少賺逾３％，派中期息０﹒４仙

﹡石藥（０１０９３）首九月純利按年升２４％

﹡域高國際（０１６２１）中期純利升１９﹒７％，不派息



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）車站設施受破壞，尖沙咀及油麻地站暫時關閉

﹡ＤＯＭＩＮＡＴＥ（０８５３７）擬改名，採納中文名「創輝珠寶」

﹡中石化（００３８６）上海石油油氫合建項目竣工試運行

﹡江山控股（００２９５）及順風清潔能源（０１１６５）今早宣布停牌

﹡盛諾（０１４１８）悉售床褥物料附屬，涉資１﹒５７億元人民幣

﹡華僑銀行表示一、三個月拆息將企穩２％以上，全年經濟勢料呈負增長

﹡耀才（０１４２８）逾七成散戶今年至今平均賺少於一成，憂港政治環境拖

累大市；預計明年恆指波幅介乎２２０００至３００００點

﹡捷隆控股（０１４２５）明起招股，入場費約２５２５元；集團全球化布局

，中美關稅對集團影響很小

﹡中國同輻（０１７６３）與德國生物技術集團訂立技術許可協議

﹡汪東進獲委任為中海油（００８８３）董事長

﹡證監會指凌銳控股（００７８４）股權高度集中

﹡新世紀醫療（０１５１８）與北京兒童醫院訂立終止停車場合作協議

﹡中駿集團（０１９６６）獲副主席鄭曉樂增持１５９６萬股，涉５７２２萬

﹡惠理集團（００８０６）１０月資產總值按年升３﹒４％至約１５２億美元

﹡嘉里物流（００６３６）收購土耳其ＡＳＡＶ，以擴展環球網絡及加強國際

貨運能力

﹡粵海置地（００１２４）與廣電國際續租粵海投資大廈１８樓辦公室



《國企紅籌》﹡中遠海發（０２８６６）獲中證監許可申請終止發行Ａ股

﹡中聯重科（０１１５７）將回購Ａ股用於員工持股計劃涉約１０億元人民幣

﹡首長寶佳（００１０３）斥６０６５萬建滕州東方二期廠房

﹡中治（０１６１８）出售兩應收帳款，料總代價最多２８﹒２億元人民幣



《神州民企》﹡中綠（００９０４）收購福老酒業股權之諒解備忘錄失效

﹡３６１度（０１３６１）獲主席丁輝煌增持１５２﹒８萬股，涉資２０４萬



《中國要聞》﹡１０月ＦＤＩ按月降至１００億美元，同比增３﹒１％

﹡人行表示當前不存在持續通脹或通縮基礎；資產負債表增長放緩與國外央行

縮表有本質區別；人行促降融資成本，９月末金融機構超儲率１﹒８％；人

行報告指研究出台存量貸款利率基準轉換方案；包商銀行接管工作順利，正

推進第三階段重組；人行１８００億逆回購利率２﹒５％，逾４年首下調；

分析指人行組合拳緩釋通脹過度擔憂，更精準政策可期；逆回購利率逾四年

首下調，分析：進一步釋放寬鬆信號

﹡中美政黨對話在京舉行，重要智庫等參與

﹡中證監部署４６項具體任務，推動提高上市公司質量

﹡商務部表示上月香港投資同比增１０﹒５％澳門增５６％；加快《外商投資

法》配套條例制定；沒有出現大規模外資撤離情況

﹡中國免疫學家曹雪濤曝醜聞，多篇論文疑改圖造假

﹡財政部提前下達逾千億專項扶貧資金助力脫貧

﹡中證監表示撤銷華信證券全部業務許可並進行行政清理

﹡國家市場監管總局中止調查聯想壟斷案

﹡銀保監表示堅決糾正小微企業金融服務中違法違規行為

﹡中鋼協表示１０月粗鋼日產續下降，供需矛盾進一步緩解

﹡信通院表示內地上月手機總體出貨量同比下降６﹒７％

﹡大陸第二艘航母通過台灣海峽，海軍指與當前局勢無關

﹡中美國防部長會晤，魏鳳和稱決不容忍重大台獨事變

﹡管濤稱企業不要把貨幣風險管理作為盈利的工具

﹡新西蘭電訊商Ｓｐａｒｋ將諾基亞列為首選５Ｇ供應商

﹡美公布對華聚酯加工絲雙反調查終裁結果

﹡內地曝第三宗鼠疫個案，政府稱未發現與北京病例有關

﹡北京黑龍江賓館疑鼠疫患者已被排除

﹡農業農村部表示全面排查非法生產銷售使用非洲豬瘟疫苗

﹡外交部再評蓬佩奧：拿著老掉牙的劇本四處給中國抹黑

﹡８中醫大學遭國際醫學界除名，畢業生將不被海外承認

﹡海南農墾集團原董事長楊思濤被控收受賄賂逾３億元

﹡發改委表示汽柴油價每噸分別提高７０元和６５元人民幣

﹡中證監主席易會滿赴浙江調研提高上市公司質量工作

﹡截至１０月底三家電信企業４Ｇ電話用戶數１２﹒７億戶



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒６％，報１１５９９﹒７８點

﹡國民黨韓國瑜今早登記參選總統

﹡親民黨宋楚瑜搶先登記參選，郭台銘核心幕僚現身支持



《其他消息》﹡政府澄清選票切角為方便視障選民，並非撕爛

﹡綠置居下月起接受申請，黃遠輝指不擔心受示威影響

﹡投票通知卡已寄給選民，部分人需前往不同票站投票

﹡金管局表示銀行須留意戶口運作，有效評估風險及相應處理個別戶口

﹡本港最新失業率升至３﹒１％，餐飲失業率高見６﹒１％

﹡花旗料第四季經濟下滑３％，富瑞估衰退持續至明年

﹡香港中小企營商環境排行第二，勞工市場靈活度列榜首

﹡澳洲會計師公會調查指６６％業界料明年香港經濟衰退

﹡深股通額度全日用２２﹒４億元；滬股通額度全日用４﹒４億元，陸股通淨

流入１４﹒６億

﹡畢馬威公布全球金融科技公司百强，三家中國企業晉身十大

﹡林鄭月娥探望及讚揚小腿中箭警員，指示威者暴力升級



《修例風暴》﹡高院裁定《禁蒙面法》違憲，部分限制超合理所需

﹡國防部表示駐港部隊有決心有能力履行好基本法和駐軍法

﹡教育局表示全港學校明天繼續停課

﹡土地審裁處及勞資審裁處所有聆訊押後至另訂日期

﹡公開大學取消畢業典禮

﹡職業訓練局取消畢業典禮

﹡醫管局呼籲公眾確保公立醫院維持正常服務；醫管局轄下紅磡診所暫停服務

﹡伊利沙伯醫院緊急呼籲門診病人不要前往醫院

﹡亞航表示香港抗議活動打擊澳門及深圳航班需求

﹡陳方安生稱呼籲特首下令警方停止向理大使用致命武器

﹡匯豐表示若發現帳戶交易與開戶時陳述不符，或終止戶口

﹡盧偉聰稱以警隊為香港的付出為榮，信可克服當前難關

﹡警方今早於尖東華懋廣場外攔截市民，拘捕數十人；警方澄清絕無「攻入」

理大，呼籲所有人立刻離開；警方表示已協調紅十字會志願醫療隊進理大提

供醫療協助；警方在理大附近拘捕５１名自稱醫護及記者可疑人士；警方因

應法庭裁決，即時暫停執行禁蒙面法；至今僅１人因《禁蒙面法》而遭落案

控告

﹡港鐵展示大學站內損毀情況，出於安全列車經過需慢駛

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