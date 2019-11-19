《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８０３６．２２ 升 ３１．３３點╱０．１１％
標普５００ ３１２２．０３ 升 １．５７點╱０．０５％
納斯達克 ８５４９．９４ 升 ９．１１點╱０．１１％
倫敦富時１００ ７３０７．７０ 升 ４．７６點╱０．０７％
法蘭克福ＤＡＸ １３２０７．０１ 跌 ３４．７４點╱０．２６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９２９．７９ 跌 ９．４７點╱０．１６％
﹡香港時間７：３９ａｍ美元兌日圓１０８．６６，歐元兌美元１．１０７６
19/11/2019 07:46
《日出而作》中方對達協議感悲觀，美股僅微升破頂，歐股個別發展
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８０３６．２２ 升 ３１．３３點╱０．１１％
標普５００ ３１２２．０３ 升 １．５７點╱０．０５％
納斯達克 ８５４９．９４ 升 ９．１１點╱０．１１％
倫敦富時１００ ７３０７．７０ 升 ４．７６點╱０．０７％
法蘭克福ＤＡＸ １３２０７．０１ 跌 ３４．７４點╱０．２６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９２９．７９ 跌 ９．４７點╱０．１６％
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