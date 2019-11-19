【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１９日專訊》藍籌股中國旺旺（００１５１）今日中午公布截至今年９月底

止半年業績，派發中期０﹒６４美仙，比上年同期增加２０﹒７５％，除息日為１２月２日，

１２月４日至６日截止過戶，１２月２４日派發。中國旺旺午後股價急升，最新漲５％，報

６﹒７１元。

新世界發展（０００１７）末期息３７仙將於本周四（２１日）除淨，１２月１９日派送。

該股股價最新升１﹒５１％，報１０﹒７４元。

上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日期及除

淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留意。





表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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華建控股（００４７９） 二供一， ２１╱１１ ２５╱１１至 ２７╱１２

供股價２仙 ２９╱１１

時代中國（０１２３３） 每２﹒６股派 ２８╱１１ ２╱１２ －

１股時代鄰里

平安證券（００２３１） 四合一 １７╱１２ － －

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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新世界發展 （０００１７） 末期息３７仙 ２１╱１１

領展房產基金 （００８２３） 中期息１﹒４１４７元 ２７╱１１

中電控股 （００００２） 第三次中期息６３仙 ２╱１２

中國旺旺 （００１５１） 中期息０﹒６４美仙 ２╱１２

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