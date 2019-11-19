《盤後部署》港股短線料牛熊線附近徘徊，投資者應審慎對待區選

《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚（１８日）美股三大指數造好兼破頂，亞洲股市方面則普

遍下挫，港股今早呈低開高走格局，恆指低開９點後走勢明顯反彈，特首林鄭月娥今早見傳媒表

示，對於理大校園內的１８歲以下人士有特別處理，而目前校園衝突有緩和跡象，加上人行連續

兩日放水，港股立即反彈，午後再度突破二萬七關口；同時，手機設備股及醫藥股有追捧，旺旺

（００１５１）業績勝預期，刺激股價創逾一年高位，最終恆指以全日最高位收市，報

２７０９３點，收復十天線（２７０１７點）、廿天線（２６９８９點）及百天線（２６９０５

點），升４１２點或升１﹒５５％，主板成交７９９﹒０６億元。國企指數報１０６９６點，升

１４０點或升１﹒３３％。

人行連日逆回購，刺激Ａ股市場造好，最終上證收報２９３３點，升２４點或升０﹒８５％

；深證收報９８８９點，升１７４點或升１﹒８０％。兩市合共成交４１８３﹒２６億人幣。



＊特朗普再度揚言要減息，鮑威爾強調取決未來數據＊



美國總統特朗普早前與聯儲局主席鮑威爾會面，隨後特朗普在社交媒體表示，他已經向鮑威

爾表明，聯儲局的利率相比起其他競爭國家仍然過高，並指出目前美國利率應該低於其他國家，

因為強勢美元會損害美國的營商環境。而會面後，聯儲局同樣發表一份聲明，鮑威爾強調政策的

決定是來自於未來的經濟數據，目前他的說法與上周國會聽證上的言論一致。

對於現時貨幣政策，克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特表示，目前的貨幣政策對美國經濟而

言是適當的，而聯儲局目前的任務是應該監控經濟發展，在調整息率問題上應稍作休息。梅斯特

重申，雖然美國經濟目前情況尚算良好，但應該以邁向２％的通脹率為目標。至於對負利率的看

法，她覺得歐洲的負利率使用比想像中好，但如果美國經濟出現低迷的情況，則不建議使用，因

為兩地的金融市場情況不一，美國更以市場為主導，因此應使用量化寬鬆等措施。



＊憧憬中央繼續加碼穩經濟，資金開始逐步進入市場＊



受惠於政治氣氛有改善，港股急升逾四百點重上二萬七關口，反映市場認為目前政局稍趨緩

和，以及２０１９年結束前憧憬中央會加碼穩經濟，資金開始逐步進入市場。但考慮到大型

ＩＰＯ阿里巴巴（０９９８８）「截飛」日子臨近，凍資期除了扯高港息之外，亦會令市場資金

流動性減少，相信港股在牛熊線（約２７４４１點）有明顯阻力，投資者可考慮於相關點數位先

行食胡離場，假如本周五（２２日）仍未突破牛熊線亦應套現，因周日（２４日）本港區議會選

舉未知是否成事，亦未知會否有大型示威活動，或對港股造成一定程度的干擾。（ｕｌ）

