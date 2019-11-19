本地地產股繼續反彈，恒指走高２２４點報２６９０５點

《經濟通通訊社１９日專訊》今早特首林鄭月娥見傳媒表示，目前約６００人離開理工大學

，並指對於１８歲以下人士將會進行特別處理。港股今早低開９點後高走，醫藥股有追捧，石藥

（０１０９３）再創逾一年高位；有指過去兩個月蘋果手機於中國區賣出千萬部，瑞聲

（０２０１８）急升逾３％。另外，理工大學事件目前有緩和跡象，近兩日地產股明顯有追捧，

九置（０１９９７）、信置（０００８３）升約２％。

現時，恆生指數報２６９０５點，升２２４點或升０﹒８４％，主板成交１９９﹒１０億元

。國企指數報１０６２２點，升６６點或升０﹒６３％。

上證綜合指數報２９１５點，升６點或升０﹒２３％，成交４２５﹒２４億元人民幣。

深證成份指數報９８０３點，升８７點或升０﹒９０％，成交７８７﹒５３億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒０３％，報５８﹒８元；港交所

（００３８８）升１﹒１４％，報２４７﹒８元；騰訊控股（００７００）升１﹒２１％，報

３３４元；中移動（００９４１）升０﹒３２％，報６１﹒８元；友邦保險（０１２９９）升

０﹒７％，報７９﹒０５元。



十大升幅恆指成分股表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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石藥集團（０１０９３） ２１﹒３５元 升３﹒８９％

瑞聲科技（０２０１８） ５４﹒９５元 升３﹒１９％

中生製藥（０１１７７） １１﹒４２元 升２﹒５１％

九倉置業（０１９９７） ４４﹒０５元 升２﹒０９％

舜宇光學（０２３８２） １２６﹒００元 升２﹒０２％

信和置業（０００８３） １１﹒５８元 升１﹒７６％

碧桂園 （０２００７） １１﹒１０元 升１﹒６５％

新地 （０００１６） １１０﹒９０元 升１﹒５６％

創科實業（００６６９） ６０﹒６５元 升１﹒５１％

華潤置地（０１１０９） ３３﹒９０元 升１﹒５０％

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（ｕｌ）

