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即市新聞

19/11/2019 14:23

港股曾破二萬七，現報２６９９４點升３１３點，國指升１１０點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》港股午後發力而上，恆指盤中一度突破二萬七關口，盤中高見
２７０２９點，現時，恆指報２６９９４，升３１３點或升１﹒１７％，主板成交５４１﹒０９
億元。國企指數報１０６６７，升１１０點或升１﹒０５％。
　　個股方面，旺旺（００１５１）中期多賺１８％，刺激股價一度升逾半成，另外蘋果手機於
過去兩個月在中國區賣出超過千萬部，瑞聲（０２０１８）股價造好亦升逾半成，為目前最佳藍
籌，而部分醫藥亦有追捧，中生（０１１７７）、石藥（０１０９３）分別升近半成及３％。
　　上證綜指報２９２３點，升１４點或升０﹒４９％，成交１２６１﹒２６億元人民幣。
　　深成指報９８５２點，升１３７點或升１﹒４１％，成交２１６２﹒９０億元人民幣。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升１﹒１２％，報５８﹒８５元；港交所（００３８８）
升２﹒６１％，報２５１﹒４元；騰訊（００７００）升１﹒８８％，報３３６﹒２元；中移動
（００９４１）升０﹒８９％，報６２﹒１５元；友邦（０１２９９）升０﹒４５％，報
７８﹒８５元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲科技（０２０１８）　　５６﹒００元　　　升５﹒１６％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒６８元　　　升４﹒５４％
　　中生製藥（０１１７７）　　１１﹒６２元　　　升４﹒３１％
　　舜宇光學（０２３８２）　１２８﹒２０元　　　升３﹒８１％
　　華潤置地（０１１０９）　　３４﹒４０元　　　升２﹒９９％

　　石藥集團（０１０９３）　　２１﹒１５元　　　升２﹒９２％
　　九倉置業（０１９９７）　　４４﹒３５元　　　升２﹒７８％
　　港交所　（００３８８）　２５１﹒４０元　　　升２﹒６１％
　　長實集團（０１１１３）　　５３﹒７０元　　　升２﹒３８％
　　碧桂園　（０２００７）　　１１﹒１８元　　　升２﹒３８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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