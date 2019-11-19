《異動股》敏華控股續升近３％，獲麥格理升目標約五成六

《經濟通通訊社１９日專訊》敏華控股（０１９９９）繼上日（１８日）飆升逾８％之後，

現續升２﹒８２％，報５﹒８４元，盤中高見５﹒８７元，再創逾一年新高；成交約３８萬股，

涉資２２１萬元。

麥格理今日發表報告，上調敏華目標近五成六，由３﹒４元升至５﹒３元，維持中性評級。

凱基證券亦上調敏華目標兩成四，由５元升至６﹒２元，評級由中性升至跑贏大市。

花旗上日發表報告表示，敏華最新業績略超預期，中國國內銷售超出全年預估，美國地區銷

量將在越南產線投產後回升，自由現金流狀況好於預想，故將目標價上調至６﹒８元。

中金亦發表報告表示，敏華內銷持續向好，外銷迎來向上拐點，預計公司估值中樞有望持續

提升，故上調目標價近１８％至６元，維持跑贏行業評級。

恆生指數現報２６６３２，跌４８點或０﹒１８％，主板成交２８﹒８５億元。國企指數報

１０５２２，跌３４點或０﹒３２％。

上證綜合指數報２９０３，跌５點或０﹒１９％，成交２８﹒９２億元人民幣。深證成份指

數報９７１３，跌１點或０﹒０１％，成交４７﹒２２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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敏華控股（０１９９９） ５﹒８４元 升２﹒８２％

信義玻璃（００８６８） ９﹒３９元 升１﹒５１％

利豐 （００４９４） ０﹒８６元 升１﹒１８％

創科實業（００６６９） ５９﹒９０元 升０﹒２５％

偉易達 （００３０３） ７６﹒２５元 升０﹒１３％

申洲國際（０２３１３） １０５﹒２０元 升０﹒１０％

敏實集團（００４２５） ２８﹒９０元 跌０﹒３４％

德昌電機（００１７９） １７﹒７２元 跌１﹒３４％

耐世特 （０１３１６） ７﹒０５元 跌２﹒２２％

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