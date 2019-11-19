《異動股》瑞聲（０２０１８）午後升幅擴至近６％，暫最佳藍籌

《經濟通通訊社１９日專訊》瑞聲科技（０２０１８）現升５﹒８２％，報５６﹒３５元，

暫升幅最大藍籌，盤中高見５６﹒４元；成交約１７５８萬股，涉資９﹒６９億元，主動買盤

６４％。

據彭博社數據顯示，剛剛過去的９月和１０月，蘋果公司在中國市場共售出約１０００萬部

ｉＰｈｏｎｅ手機。

不過，據港交所資料顯示，瑞聲被摩根大通於上周三（１３日）以每股平均價

４８﹒５３０６元，減持約２００﹒８萬股，涉資約９７４７﹒０８萬元。

恆生指數現報２７００９，升３２８點或１﹒２３％，主板成交５８６﹒０７億元。國企指

數報１０６７８，升１２１點或１﹒１５％。

上證綜合指數報２９３１，升２２點或０﹒７７％，成交１４５６﹒４７億元人民幣。深成

指報９８８２，升１６７點或１﹒７２％，成交２４６８﹒４１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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丘鈦科技 （０１４７８） １１﹒９２元 升８﹒７６％

瑞聲科技 （０２０１８） ５６﹒３５元 升５﹒８２％

舜宇光學 （０２３８２） １２８﹒８０元 升４﹒２９％

高偉電子 （０１４１５） １﹒２２元 升４﹒２７％



信利國際 （００７３２） １﹒０１元 升２﹒０２％

華顯光電 （００３３４） ０﹒５４元 升１﹒８９％

通達集團 （００６９８） ０﹒６１元 升１﹒６７％

比亞迪電子（００２８５） １５﹒１６元 升１﹒６１％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒００元 跌０﹒６６％

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（ａｌ）

