《午市前瞻》本地社會及中美貿談負面消息暫反映，港股續技術反彈

《經濟通通訊社１９日專訊》雖然中美貿易談判再次傳出不利消息，但無阻隔晚（１８日）

美股三大指數繼續破頂，港股今早輕微低開９點報２６６７１點後，由於警方與示威者於理工大

學衝突緩和，本地地產及金融股受捧，加上美國再延長對華為的９０日臨時許可，刺激手機設備

股抽升，港股止跌回升，最高曾漲２８７點見２６９６８點，收復百天線（約２６９０４點）。

最終恆指半日收報２６９０７點，升２２６點或升０﹒８５％，主板成交４０２﹒５２億元。國

企指數報１０６３７點，升８１點或升０﹒７７％。

Ａ股同樣走強，上證綜指報２９２２點，升１３點或升０﹒４６％，成交８６５﹒５６億元

人民幣。深成指報９８４０點，升１２５點或升１﹒２９％，成交１５０８﹒９１億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）半日再升１﹒５８％，報３３５﹒２元；友邦

（０１２９９）半日無升跌，報７８﹒５元；獲富瑞調高目標價的匯控（００００５）升

１﹒１２％，報５８﹒８５元；中移動（００９４１）漲０﹒５７％，報６１﹒９５元；港交所

（００３８８）走高１﹒９６％，報２４９﹒８元；



＊美國再度放生華為，手機設備股急升＊



美國公布再延長對華為的９０日臨時許可，允許美國公司繼續與華為繼續業務往來，刺激手

機設備股急彈。據彭博消息指，上兩月中國售１０００萬部蘋果手機，其中國市場出貨量同比增

長了６％，瑞聲（０２０１８）彈高４﹒０４％，報５５﹒４元；獲瑞信升目標價１２﹒８元的

丘鈦（０１４７８）飆８﹒２１％，報１１﹒８６元；舜宇（０２３８２）升３﹒４％，報

１２７﹒７元；比亞迪電子（００２８５）升１﹒４７％，報１５﹒１４元；富智康

（０２０３８）升２﹒７％，報１﹒１４元。

藥品股見資金追捧，其中石藥（０１０９３）升超過１年半高位並領漲藍籌及國指股，帶動

板塊氣氛。石藥破十天線（２０﹒９６５元）揚４﹒３８％，報２１﹒４５元；中生製藥

（０１１７７）重返十天線（１１﹒５０４元）及廿天線（１１﹒５０７元），半日走高

３﹒０５％，報１１﹒４８元；翰森製藥（０３６９２）升２﹒５６％，報２６﹒０５元；聯邦

制藥（０３９３３）升４﹒８４％，報４﹒９８元；綠葉製藥（０２１８６）升４﹒５８％，報

６﹒３９元。

中方對中美達成貿易協議簽訂感到悲觀，石油板塊回吐。中海油（００８８３）走低１％，

報１１﹒９４元；中石油（００８５７）軟０﹒２７％，報３﹒７元；中石化（００３８６）跌

０﹒６８％，報４﹒４元；中海油服（０２８８３）跌０﹒９２％，報１０﹒７２元；昆侖能源

（００１３５）跌０﹒７２％，報６﹒８９元。



＊物管股持續強勢，雅生活、新城悅等齊破頂＊



物管股持續強勢，當中雅生活（０３３１９）、新城悅（０１７５５）、永升生活

（０１９９５）及中海物業（０２６６９）連日破頂，半日分別揚４﹒０３％報２７﹒１元、升

１﹒０３％午收１１﹒７２元、漲１﹒１８％報５﹒１６元，及持平午收５﹒２元。綠城服務（

０２８６９）同樣創上市新高，走高３﹒８％，報９﹒２８元。

本港社會緊張局勢稍見緩和，本地地產股及銀行股普遍繼續反彈。恆地（０００１２）漲１

﹒０７％，報３７﹒８５元；新地（０００１６）升０﹒７３％，報１１０元；新世界

（０００１７）升１﹒３２％，報１０﹒７２元；信置（０００８３）升１﹒５８％，報

１１﹒５６元；長實集團（０１１１３）走高１﹒７２％，報５３﹒３５元。收租股九置

（０１９９７）彈１﹒９７％，報４４元；太古地產（０１９７２）升１﹒２９％報２３﹒５５

元。

本地銀行股方面，匯控曾返十天線（５８﹒９９５元），午收升１﹒１２％報５８﹒８５元

；恆生（０００１１）升１﹒３１％，報１６２﹒９元；中銀（０２３８８）升１﹒３１％，報

２７﹒１元；東亞（０００２３）則微跌０﹒１１％，報１８﹒０４元；渣打（０２８８８）同

樣軟０﹒５６％，報７０﹒６５元。



＊黃德几﹕地產股料繼續跑輸大市＊



港股連續兩日大幅反彈，金利豐證券研究部執行董事黃德几向《經濟通通訊社》表示，港股

近日終於出現較為明顯的轉勢，短期雖然仍受中美貿易談判消息影響，但由於早前累積一定程度

跌幅，相信早前港股顯著下滑已大致反映本地社會狀況發展及中美貿易談判消息反覆的負面消息

。他預料，港股短期會繼續出現技術性反彈。

市場關注中美會否順利在短期簽署首階段貿易協議，黃德几認為，一方面內地通脹率高企，

限制內地寬鬆政策的力度，而美國經濟數據亦不理想，料雙方會達成一定共識。他又指，目前港

股未能完全反映本地經濟轉差的情況，因為恆指成分股中與本地經濟相關股份不多，故大多數只

反映內地經濟及環球金融的情況。

地產股近日隨大市反彈，他認為，地產股早前受挫，但反彈力仍然偏弱，預料會持續跑輸大

市。下周阿里巴巴（０９９８８）上市後，料會釋放市場資金，對港股有支持。（ｙｋ、ｋｓ）

