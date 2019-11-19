《美元走勢－羅明立》趁低吸納英鎊，博最終向上突破１﹒３０

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０８﹒７０ １０８﹒６５ １０８﹒４３
歐元╱美元 １﹒１０８２ １﹒１０７１ １﹒１０６１
英鎊╱美元 １﹒２９７０ １﹒２９５０ １﹒２９４３
美元╱瑞郎 ０﹒９９０６ ０﹒９８８９ ０﹒９８８４
美元╱港元 ７﹒８３０２ ７﹒８２８２ ７﹒８２５８
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《美元走勢》中方指中美雙方在周末就貿易談判首階段協議進行了建設性對話，消息利好市
場氣氛，美股在高位爭持。不過，亦有美國傳媒引述中國官員消息指，由於美國總統特朗普仍未
承諾撤銷關稅，使中方對達成貿易協定開始感到悲觀。此外報道又指，中美在採購農產品的確實
數字上仍存分歧。消息指中方拒絕購買特定數量的農產品，主要是憂慮與其他交易夥伴的關係受
到影響。中美簽署協議時間表遲遲未見確認，投資者入市趨向保守，美匯指數曾跌至９７﹒７０
，後市應繼續反覆，９７﹒５０開始跌勢應放慢，非美貨幣個別發展為主。
英國首相約翰遜表示，若保守黨於下個月贏得大選，英國政府將於２０２１年１月起終止對
歐盟移民的特惠待遇。並且向商界開出期票，會有利好政策出台，相信保守黨勝選的機會相當高
。倘若執政保守黨能夠羸得大選，並取得國會多數議席，將有利英國完成有序脫歐，支持英鎊向
上。暫時１﹒３０或仍有阻力，但可趁低吸納博最終向上突破。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０３０ １﹒１１５０ １﹒０９８０
英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２９００ １﹒３０５０ １﹒２８５０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》