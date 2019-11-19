《美元走勢－羅明立》趁低吸納英鎊，博最終向上突破１﹒３０

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０８﹒７０ １０８﹒６５ １０８﹒４３

歐元╱美元 １﹒１０８２ １﹒１０７１ １﹒１０６１

英鎊╱美元 １﹒２９７０ １﹒２９５０ １﹒２９４３

美元╱瑞郎 ０﹒９９０６ ０﹒９８８９ ０﹒９８８４

美元╱港元 ７﹒８３０２ ７﹒８２８２ ７﹒８２５８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》中方指中美雙方在周末就貿易談判首階段協議進行了建設性對話，消息利好市

場氣氛，美股在高位爭持。不過，亦有美國傳媒引述中國官員消息指，由於美國總統特朗普仍未

承諾撤銷關稅，使中方對達成貿易協定開始感到悲觀。此外報道又指，中美在採購農產品的確實

數字上仍存分歧。消息指中方拒絕購買特定數量的農產品，主要是憂慮與其他交易夥伴的關係受

到影響。中美簽署協議時間表遲遲未見確認，投資者入市趨向保守，美匯指數曾跌至９７﹒７０

，後市應繼續反覆，９７﹒５０開始跌勢應放慢，非美貨幣個別發展為主。

英國首相約翰遜表示，若保守黨於下個月贏得大選，英國政府將於２０２１年１月起終止對

歐盟移民的特惠待遇。並且向商界開出期票，會有利好政策出台，相信保守黨勝選的機會相當高

。倘若執政保守黨能夠羸得大選，並取得國會多數議席，將有利英國完成有序脫歐，支持英鎊向

上。暫時１﹒３０或仍有阻力，但可趁低吸納博最終向上突破。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０３０ １﹒１１５０ １﹒０９８０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２９００ １﹒３０５０ １﹒２８５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

