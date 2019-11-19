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即市新聞

19/11/2019 16:15

《美元走勢－羅明立》趁低吸納英鎊，博最終向上突破１﹒３０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒７０　　　１０８﹒６５　　　１０８﹒４３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０８２　　　１﹒１０７１　　　１﹒１０６１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９７０　　　１﹒２９５０　　　１﹒２９４３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９０６　　　０﹒９８８９　　　０﹒９８８４
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３０２　　　７﹒８２８２　　　７﹒８２５８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》中方指中美雙方在周末就貿易談判首階段協議進行了建設性對話，消息利好市
場氣氛，美股在高位爭持。不過，亦有美國傳媒引述中國官員消息指，由於美國總統特朗普仍未
承諾撤銷關稅，使中方對達成貿易協定開始感到悲觀。此外報道又指，中美在採購農產品的確實
數字上仍存分歧。消息指中方拒絕購買特定數量的農產品，主要是憂慮與其他交易夥伴的關係受
到影響。中美簽署協議時間表遲遲未見確認，投資者入市趨向保守，美匯指數曾跌至９７﹒７０
，後市應繼續反覆，９７﹒５０開始跌勢應放慢，非美貨幣個別發展為主。
　　英國首相約翰遜表示，若保守黨於下個月贏得大選，英國政府將於２０２１年１月起終止對
歐盟移民的特惠待遇。並且向商界開出期票，會有利好政策出台，相信保守黨勝選的機會相當高
。倘若執政保守黨能夠羸得大選，並取得國會多數議席，將有利英國完成有序脫歐，支持英鎊向
上。暫時１﹒３０或仍有阻力，但可趁低吸納博最終向上突破。　　　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０３０　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９８０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２９００　　　１﹒３０５０　　　１﹒２８５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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