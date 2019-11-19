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19/11/2019 09:18

【本港樓市】土地共享計劃明年初推出，業界關注執行細節

　　政府計劃明年初推出土地共享先導計劃，發展局獲邀就計劃向業界舉行座談會。
　　昨日（１８日）立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓，邀請發展局局長黃偉綸
及常務秘書長（規劃及地政）甯漢豪出席，測量及工程業界舉行關於土地共享先導計劃的座談會
，合共有５０至６０人出席。
　　據謝偉銓透露，現場較多會員關注執行細節的問題，包括預測１５０公頃的申請上限，是否
能夠吸引發展商興趣，而現時規定７成新增樓面作公營房屋，會不會有更多彈性，而政府回應會
多聽意見，考慮不同因素。《香港經濟日報》

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