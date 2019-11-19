【修例風暴】林鄭相信鄧炳強可帶領警隊，蕭澤頤出任警務處副處長

《經濟通通訊社１９日專訊》中央人民政府根據行政長官林鄭月娥的建議和提名，任命警務

處副處長鄧炳強為警務處處長，免去盧偉聰的警務處處長職務，即日（１９日）生效。同日，盧

偉聰在服務警隊３５年後開始退休前休假。

政府亦宣布，警務處高級助理處長蕭澤頤於今日出任警務處副處長。蕭澤頤於１９８８年

１２月投身警隊，任職見習督察，２０１８年晉升為警務處高級助理處長。

對於鄧炳強的任命，林鄭月娥表示，鄧炳強在警隊服務逾３０年，對刑事調查工作、國際聯

絡事務及行動指揮方面擁有豐富經驗。他表現卓越，具領導才能，深信他定能帶領警隊，迎接未

來的挑戰。

對於盧偉聰退休，林鄭月娥表示，盧偉聰於２０１５年５月出任警務處處長後，致力維持香

港作為全球最安全的城市之一。在處理近月的社會衝突時，他堅守崗位，決心守護香港及維護法

治。她衷心感謝盧偉聰對香港特區的貢獻，並祝願他退休後生活愉快。

鄧炳強於１９８７年６月投身警隊，任職見習督察。他於２０１２年晉升為總警司，２０１

５年晉升為警務處助理處長，２０１７年晉升為警務處高級助理處長，２０１８年１１月晉升為

警務處副處長，並於１１月１９日被任命為警務處處長。（ｃｌ）（ｚｚ）

