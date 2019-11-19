【本港樓市】中原：１１月首１５日舖位租務成交按年跌６０％

《經濟通通訊社１９日專訊》香港示威活動持續近六個月，警民衝突情況不斷升級，據中原

（工商舖）數據顯示，截至１１月１５日為止１５天，僅錄得約７７宗舖位租務成交，按月下跌

２２％，按年跌幅更達約６０％。該行預期，除非社會運動有所平息，否則聖誕及新年檔期舖位

租務市場仍會淡靜，料需到明年３月過後才有機會逐步復甦。

中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，自６月爆發反修例風波後，舖位租賃交投量及成交

額均持續下滑。繼１０月份首半個月跌至約９９宗水平後，１１月首半個月亦再進一步下降；期

內成交金額暫錄８０５萬元，按月及按年分別減少約３３％及６６％。

他續稱，若分區觀察，各個示威重災區於１１月首半個月僅錄得零星舖位租務成交，其中傳

統消費旺區如旺角、尖沙咀及元朗，去年成交量均近２０宗，惟該三區期內成交量均按年下跌超

過５０％，當中以元朗減幅最大，月內只有錄得５宗成交，按年減少逾七成。

他又認為，社會紛爭短期內仍未見解決跡象，令旅客對香港望而止步，加上受示威活動影響

，不少商戶都需要提早關門或休業，對生意造成打擊，亦令商戶對租舖持審慎態度，即使聖誕及

新年傳統消費旺季臨近，預期舖位租務市場仍疲弱，相信要待社會運動漸見平息後才可逐步復甦

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