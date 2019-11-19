  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/11/2019 17:01

【本港樓市】中原：１１月首１５日舖位租務成交按年跌６０％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》香港示威活動持續近六個月，警民衝突情況不斷升級，據中原
（工商舖）數據顯示，截至１１月１５日為止１５天，僅錄得約７７宗舖位租務成交，按月下跌
２２％，按年跌幅更達約６０％。該行預期，除非社會運動有所平息，否則聖誕及新年檔期舖位
租務市場仍會淡靜，料需到明年３月過後才有機會逐步復甦。
　　中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，自６月爆發反修例風波後，舖位租賃交投量及成交
額均持續下滑。繼１０月份首半個月跌至約９９宗水平後，１１月首半個月亦再進一步下降；期
內成交金額暫錄８０５萬元，按月及按年分別減少約３３％及６６％。
　　他續稱，若分區觀察，各個示威重災區於１１月首半個月僅錄得零星舖位租務成交，其中傳
統消費旺區如旺角、尖沙咀及元朗，去年成交量均近２０宗，惟該三區期內成交量均按年下跌超
過５０％，當中以元朗減幅最大，月內只有錄得５宗成交，按年減少逾七成。
　　他又認為，社會紛爭短期內仍未見解決跡象，令旅客對香港望而止步，加上受示威活動影響
，不少商戶都需要提早關門或休業，對生意造成打擊，亦令商戶對租舖持審慎態度，即使聖誕及
新年傳統消費旺季臨近，預期舖位租務市場仍疲弱，相信要待社會運動漸見平息後才可逐步復甦
。（ｙｗ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道19/11/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：吉利15元以下分段吸納
FOCUS19/11/2019
【FOCUS】經濟數據「無眼睇」 港股照升為阿里造勢?
國際動態19/11/2019
雅虎日本LINE合併 打造超級網企
生財有道18/11/2019
《開市Good Morning》溫傑：港股縱反彈惟兩萬七阻力大
FOCUS18/11/2019
【FOCUS】強化逆周期可期 惟賺「容易錢」不再
興證快訊18/11/2019
港股波動
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金