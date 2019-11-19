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19/11/2019 16:15

【修例風暴】警方：理大已有約１１００人被拘捕或登記資料

　　《經濟通通訊社１９日專訊》警察公共關係科總警司郭嘉銓於警方記者會上表示，截至今日
下午３時，在理工大學及附近地區已有約１１００人被拘捕或登記資料，當中自願的約６００人
，約４００人為成年人；約２００人為未成年人士，絕大部分為非理大學生。
　　他續指，早前在中文大學共檢獲３９００支汽油彈，亦有不少危險化學物品失竊。
　　警察公共關係科高級警司江永祥表示，昨日行動共發射１４５８發催淚彈、１３９１發橡膠
子彈、３２５發布袋彈及２６５發海綿彈。（ｃｗ）（ｚｚ）

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