【修例風暴】警方：理大已有約１１００人被拘捕或登記資料

《經濟通通訊社１９日專訊》警察公共關係科總警司郭嘉銓於警方記者會上表示，截至今日

下午３時，在理工大學及附近地區已有約１１００人被拘捕或登記資料，當中自願的約６００人

，約４００人為成年人；約２００人為未成年人士，絕大部分為非理大學生。

他續指，早前在中文大學共檢獲３９００支汽油彈，亦有不少危險化學物品失竊。

警察公共關係科高級警司江永祥表示，昨日行動共發射１４５８發催淚彈、１３９１發橡膠

子彈、３２５發布袋彈及２６５發海綿彈。（ｃｗ）（ｚｚ）

