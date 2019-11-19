【交通消息】港鐵：１５個車站將於今晚９時關閉

《經濟通通訊社１９日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，與政府相關部門進行風險評估

後，１５個車站將於今晚９時關閉，列車將不停有關車站。

該１５個車站包括荃灣線尖沙咀站、油麻地站、旺角站；觀塘線黃埔站；港島線西灣河站、

銅鑼灣站、香港大學站；東鐵線沙田站、上水站；西鐵線元朗站、尖東站；馬鞍山線馬鞍山站、

沙田圍站；將軍澳線將軍澳站、坑口站。

而較早前車站設施被嚴重破壞和運作受干擾而仍然關閉的車站，今晚將會繼續關閉，包括東

鐵線大學站及紅磡站。（ｂｎ）

