《小傳日記》魚缸先跌後拗腰，破二萬七關再飆？

《小傳日記》噚晚（１８日）花旗國缸友都等緊中美第一階段協議嘅發展，花旗國魚缸輕微

踢高再破頂。不過，之後有消息話神州對達成協議有啲悲觀，於是香江魚缸今朝（１９日）輕微

低開９點，報２６６７１點，早段更加低見過２６６０５點縮水７５點。好在香江嘅社會事件好

似有啲緩和，加上花旗國再延長對華為嘅９０日臨時許可，魚缸之後好快拗腰而上，半日已經起

哄逾２００點。食完午飯魚缸再發力，升幅擴大收復二萬七關口，最終魚缸以全日最高位埋單，

收報２７０９３點，鏟高４１２點或逾１﹒５巴仙，主板成交７９９﹒０６億銀升逾一成三。國

貨指數收報１０６９６點，起哄１４０點或逾１巴仙。

神州Ａ場亦都叉足電，上證收報２９３３點，踢高２４點或近１巴仙。深證收報９８８９點

，起哄１７４點或近２巴仙，兩個魚缸合共成交逾４１８３億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）畀富瑞升「他屐」近一成半到７９﹒８１銀，評級由

「持貨」升到「買貨」，全日踢高逾１巴仙，報５８﹒８５銀。阿里巴巴（０９９８８）招緊股

，國際配售部分有傳提早截飛，生發發（００３８８）鏟高近３巴仙，報２５１﹒８銀。ＱＱ

（００７００）跟住魚缸落鑊，飛起２巴仙，報３３６﹒６銀。神州移動（００９４１）回應停

售華為５Ｇ手機嘅消息不實，今日升近１巴仙，報６２﹒２銀。ＡＩＡ（０１２９９）畀匯證維

持「他屐」９５銀同買貨評級，全日高逾１巴仙，報７９﹒５銀。

另外，神華（０１０８８）撻低逾半巴仙，報１５﹒２６銀，係全日表現最差藍戰士。中信

銀行（００９９８）跣低逾１巴仙，報４﹒５４銀，係全日表現最差國貨佬。



＊旺旺成績好周黑鴨高掃，油魔無力撐三桶油苦喊＊



食品佬今日胃口大開，周黑鴨（０１４５８）噚日喺同廣西銘和食品完成首批特許經營商簽

約，不過午收前突然停牌，待發澄清公告，停牌鏟高近兩成二，報４﹒６８銀。旺旺

（００１５１）中午放榜，中期純利多逾１８巴仙至１６﹒１５億人仔，全日踢高逾４巴仙，報

６﹒６８銀，係全日表現最好國貨佬。統一企業（００２２０）畀星展升「他屐」逾兩成一至

８﹒８銀，評級由「持貨」升到「買貨」，今日起哄逾３巴仙，報７﹒８８銀。百威亞太

（０１８７６）畀大和首予「優於魚缸」評級同「他屐」３４銀，不過全日只係收高１巴仙，報

２９﹒６５銀。

神州政府消息人士話，北京對達成中美貿易協議感到悲觀，噚晚油魔無晒力撐縮水逾１巴仙

，今日中海油（００８８３）收低兩格報１２﹒０２銀；中海油服（０２８８３）亦跣低一格報

１０﹒８銀。不過，中石化（００３８６）踢高近半巴仙，報４﹒４５銀。中石油

（００８５７）收高一格報３﹒７２銀。中石化油服（０１０３３）就原地踏步無升跌，報８亳

子。



＊大行降預測濠賭兩邊側，唉瘋銷情佳手機佬最Ｈｉｇｈ＊



大行花旗同富瑞最新齊齊出報告，都話因為香江局勢影響訪澳旅客，一齊下調咗今個月馬交

博彩收入他屐。金沙（０１９２８）被沽壓最勁，下滑不足半巴仙，報３８﹒３銀。不過其他馬

交濠賭佬就好似無咩影響，美高梅（０２２８２）同澳博（００８８０）收高不足半巴仙，分別

報１１﹒９２銀同報８﹒３６銀。永利馬交（０１１２８）揚超過１巴仙，報１７﹒３６銀。銀

娛（０００２７）升近２巴仙，報５３﹒６５銀。

彭博話今年９至１０月神州買出咗約１０００萬部「唉瘋」，加上神州公布咗上個月５Ｇ手

機出貨量大增。受多重好消息刺激，手機佬齊齊彈起，瑞聲（０２０１８）漲逾６巴仙，報

５６﹒５銀，係全日表現最好藍戰士。舜宇（０２３８２）踢高約５巴仙，收１２９﹒８銀。高

偉電子（０１４１５）漲逾４巴仙，報１﹒２２銀。比亞迪電子（００２８５）揚３巴仙，報

１５﹒３６銀。丘鈦科技（０１４７８）獲瑞信升「他屐」，全日急升近９巴仙，報１１﹒９銀

。



＊細摩讚石藥街坊跟勢躍，神州股市升內房價好醒＊



細摩睇好石藥（０１０９３）下年盈利增長可保持２０巴仙，亦話神州帶量採購政策風險有

限，於是石藥全日升近４巴仙報２１﹒３銀。其他醫藥佬都有追捧，中生製藥（０１１７７）漲

近５巴仙，報１１﹒６８銀。藥明生物（０２２６９）升超過３巴仙，報８８﹒５銀。翰森製藥

（０３６９２）亦有近３巴仙進帳，報２６﹒０５銀。國藥（０１０９９）走高逾１巴仙，報

２６﹒９５銀。

神州Ａ場造好，「孖屐」憧憬人行繼續「放水」，神州磚頭佬都跟著個勢踢高。雅居樂

（０３３８３）漲逾３巴仙，報１１﹒２銀。潤地（０１１０９）及碧桂園（０２００７）升超

過２巴仙，分別報３４﹒２５銀同報１１﹒１８銀。龍湖（００９６０）揚近２巴仙，報

３２﹒７銀。旭輝（００８８４）踢高４巴仙，報５﹒８８銀。請請！



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