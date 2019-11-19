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即市新聞

19/11/2019 15:32

【Ａ股外援】ＭＳＣＩ第三階段擴容前夕，新錢流入滬深三百ＥＴＦ

　　《環富通基金頻道記者伍賜好１９日報道》隨著ＭＳＣＩ第三階段Ａ股擴容將於下周實施，
近月見投資者部署配置，追蹤滬深３００指數的Ａ股ＥＴＦ呈現新錢源源流入，但部分Ａ５０
ＥＴＦ則見資金外流。

＊ＭＳＣＩ下周二收市後實施第三階段Ａ股擴容＊

　　環球指數公司ＭＳＣＩ將於下周二（２６日）收市後實施第三階段Ａ股擴容，２０４隻Ａ股
將納入ＭＳＣＩ中國指數，當中１８９隻屬中型股；２６８隻現有成分股的納入因子將從１５％
提高到２０％。在ＭＳＣＩ中國指數和ＭＳＣＩ新興市場指數中，中國Ａ股的權重將分別為
１２﹒１％和４﹒１％。
　　是次Ａ股擴容帶來的資金流入將明顯高於此前幾次納入，中金公司估算是次指數調整對Ａ股
的增量資金規模約為３５０億美元至４００億美元（約２５００億元至３０００億元人民幣），
相比今年５月和８月的兩次納入的估算資金流入（約２３０億美元）高約５０％至７０％。

＊追蹤滬深３００指數的ＥＴＦ錄資金流入＊

　　華夏基金（香港）業務拓展部副總裁管泓姿接受《環富通基金頻道》記者訪問時表示，華夏
滬深三百（０３１８８）上周錄得資金淨流入９７００萬元人民幣，相信這與市場準備配合
ＭＳＣＩ第三階段Ａ股擴容有關，因這隻ＥＴＦ乃追蹤滬深３００指數（ＣＳＩ　３００），與
擴容後的ＭＳＣＩ中國指數所涵蓋的指數成分股類同，著重新經濟股如內需消費、電子及科技。
截至１０月底止一年內，華夏滬深三百錄得３﹒５億美元淨流入。
　　但相關兩隻Ａ５０　ＥＴＦ上周合共錄得資金外流，截至１０月底止一年內，安碩Ａ５０
（０２８２３）錄得淨外流６﹒５億美元、南方Ａ５０（０２８２２）錄得淨外流４億美元。她
解釋錄得淨外流的原因道，這兩隻Ａ５０　ＥＴＦ涵蓋的成分股偏重金融股，這類股份被看淡。

　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

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