【Ａ股外援】ＭＳＣＩ第三階段擴容前夕，新錢流入滬深三百ＥＴＦ

《環富通基金頻道記者伍賜好１９日報道》隨著ＭＳＣＩ第三階段Ａ股擴容將於下周實施，

近月見投資者部署配置，追蹤滬深３００指數的Ａ股ＥＴＦ呈現新錢源源流入，但部分Ａ５０

ＥＴＦ則見資金外流。



＊ＭＳＣＩ下周二收市後實施第三階段Ａ股擴容＊



環球指數公司ＭＳＣＩ將於下周二（２６日）收市後實施第三階段Ａ股擴容，２０４隻Ａ股

將納入ＭＳＣＩ中國指數，當中１８９隻屬中型股；２６８隻現有成分股的納入因子將從１５％

提高到２０％。在ＭＳＣＩ中國指數和ＭＳＣＩ新興市場指數中，中國Ａ股的權重將分別為

１２﹒１％和４﹒１％。

是次Ａ股擴容帶來的資金流入將明顯高於此前幾次納入，中金公司估算是次指數調整對Ａ股

的增量資金規模約為３５０億美元至４００億美元（約２５００億元至３０００億元人民幣），

相比今年５月和８月的兩次納入的估算資金流入（約２３０億美元）高約５０％至７０％。



＊追蹤滬深３００指數的ＥＴＦ錄資金流入＊



華夏基金（香港）業務拓展部副總裁管泓姿接受《環富通基金頻道》記者訪問時表示，華夏

滬深三百（０３１８８）上周錄得資金淨流入９７００萬元人民幣，相信這與市場準備配合

ＭＳＣＩ第三階段Ａ股擴容有關，因這隻ＥＴＦ乃追蹤滬深３００指數（ＣＳＩ ３００），與

擴容後的ＭＳＣＩ中國指數所涵蓋的指數成分股類同，著重新經濟股如內需消費、電子及科技。

截至１０月底止一年內，華夏滬深三百錄得３﹒５億美元淨流入。

但相關兩隻Ａ５０ ＥＴＦ上周合共錄得資金外流，截至１０月底止一年內，安碩Ａ５０

（０２８２３）錄得淨外流６﹒５億美元、南方Ａ５０（０２８２２）錄得淨外流４億美元。她

解釋錄得淨外流的原因道，這兩隻Ａ５０ ＥＴＦ涵蓋的成分股偏重金融股，這類股份被看淡。





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