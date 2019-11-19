《匯海澤言－葉澤恆》傳中國對達貿易協議不樂觀，澳央行或再減息

《匯海澤言》雖然美國再次延長對中國電訊設備商華為的臨時出口許可多９０日，但消息指

中國開始對能否達成貿易協議的態度轉趨悲觀。一方面在於美國總統特朗普不願意取消已加徵的

關稅，而這是中國認為達成貿易協議的核心。另一方面，中國亦不願意在協議中列明採購美國農

產品的金額，憂慮需要犧牲與其他國家的貿易，才能達到美國的要求。由於彈劾特朗普的事件正

在發酵，故中國亦不急於簽署協議。與此同時，美國政府宣布，將中國通訊設備商華為，與美國

企業的交易許可證，延長三個月。從目前的情況看，似乎中美在達成首階段貿易協議存在變數。

因此，預料離岸美元兌人民幣在７﹒００至７﹒０６之間上落。



＊澳洲央行不排除進一步減息，料澳元短期仍在低位徘徊＊



澳洲央行今早發表１１月初的會議詳細紀錄，央行指目前的最好做法是維持利率不變，以評

估之前減息對刺激經濟的成效。但央行委員指，當地勞動市場仍存在閒置空間。央行委員認為，

如果有需要的話，央行將決準備進一步的貨幣刺激措施，以刺激經濟增長。央行亦指，進一步減

息可能帶來不同的影響。央行又表示，全球經濟增長仍傾向下行的風險。受到全球經濟放緩，影

響出口外，中美貿易協議存在破裂風險，央行似乎仍傾向進一步寬鬆貨幣政策的可能性。預料澳

元兌美元短期在６６﹒５至６９美仙之間上落。



＊歐元區第三季經濟現正增長，料歐元於區間上落＊



歐元區上星期公布了一系列經濟數據。當中，９月份的工業生產上升０﹒１％。雖然不及８

月份按月上升０﹒４％，但較市場預期下跌０﹒２％為好。至於第三季經濟增長，按季升

０﹒２％，符合市場預期。在歐洲經濟下行略為紓緩的情況下，預料歐元兌美元短期在

１﹒０９５０至１﹒１１５０之間上落。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

