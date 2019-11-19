《豐碩成果－盧穗欣》中國房地產債券基本因素良好

《豐碩成果》最近美國國債孳息率由低位回升，多項主要經濟指標均顯示環球經濟有企穩跡

象，明年出現經濟衰退的可能性降低，也許經濟最壞的時間已經過去。隨著投資者對經濟前景的

憂慮減退，亞洲債券市場的氣氛改善，當中中國高收益房地產債券的前景值得看好。

市場對經濟衰退的擔憂在今年第二季出現，原因是在今年５月，美國國債３個月期孳息率高

於１０年期水平，即是所謂「孳息曲線倒掛」。而市場過去一般認為，孳息曲線倒掛預示經濟衰

退將會來臨。事實上，筆者於今年較早時曾經指出長期債券的孳息率偏低，主要因為環球債券市

場近年一直處於扭曲的狀態，而央行官員會因應經濟環境修正貨幣政策方向，避免經濟衰退的出

現。（詳細分析可見《毋須對經濟前景感到悲觀》一文。）

到了１０月份，孳息曲線倒掛的情況已經結束，對市場而言是一個積極訊號。我們認為，孳

息曲線再次變陡是由若干個原因促成。在貿易談判方面，投資者預期轉趨樂觀，美國和中國即將

就「第一階段」貿易協定達成協議。在歐洲方面，由於英國提早大選的議案獲得通過，出現「硬

脫歐」的可能性減低。鑒於市場已一早消化這些壞消息或不確定性，在所謂「事件驅動」的全球

經濟背景下，只要上述政治問題取得任何積極進展都能夠提振市場信心。

儘管目前環球採購經理人指數（ＰＭＩ）下降，市場上部分投資者仍然憂慮經濟前景，但美

國的硬數據繼續反映經濟活力持續。美國９月份失業率降至５０年來的最低點３﹒５％，８月份

零售額增長也超過市場預期。最近數個月的軟數據和硬數據並不一致，但從歷史上看，每當兩組

數據出現分歧，只要硬數據沒有惡化，軟數據會於其後反彈並縮窄差距。



＊中國房地產政策放寬＊



市場對環球經濟前景的憂慮淡化，亞洲債券市場的氣氛明顯改善，中國高收益房地產債券的

反彈幅度尤其顯著。我們從政策、銷售數據及債券供應等層面分析，認為內地房地產的行業前景

仍然樂觀，繼續看好高收益房地產債券的前景。

隨著土地市場降溫，中央政府再次放寬對房地產市場的調控，自１０月份以來，更多城市出

現政策放寬，例如常德市推出人才政策，包括為學歷較高、勞務合同期限超過三年並已繳納一年

社保者提供年度住房補貼；而南京、天津和泉州等城市則放寬了購房限制。

另外，９月份的房地產銷售數據好過市場預期。根據國家統計局公布的資料，銷售同比增長

超過１０％，新房價格指數也穩步增長。房價漲幅放緩，意味房地產調控的力度可望減輕。

技術面上，國家發改委只向那些有中長期海外債務於一年內到期，而尋求再融資的房地產開

發商發放離岸債券發行配額。我們認為此舉將令中國高收益房地產債券的淨供應大幅降低，而現

存的額度將會用盡。在需求方面，我們看到來自中國和美國的專業投資者，及固定年期基金的資

金流有所增加。鑒於債券供應減少但需求持續強勁，預期對中國高收益房地產債券的價格提供一

定程度的支持。《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》

