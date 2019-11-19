《宏觀銓局－馬桂銓》投資會議

《宏觀銓局》筆者上星期參加了一個投資會議，本公司幾位首席投資總監和基金經理向參與

者闡述他們的投資取向。我們的美債首席投資總監在會上提出他的優先證券投資策略，引起了眾

多參與者的注意，筆者亦為之吸引。

特別引起筆者關注的是，目前美國優先證券市場平均收益率為５％，平均信貸評級為ＢＢＢ

（即：投資等級）。相比之下，美國投資級企業債券平均收益率不到３％，而美國非投資級別高

收益企業債券的平均收益率為６﹒３％。傳統的優先證券是具有類似股票特徵的固定收益證券，

主要由美國大型銀行和保險公司發行。優先證券帶有固定面值，收益按固定或浮動利率定期兌付

款，通常獲得信用評級機構的評級。美國優先證券首次引入於１９世紀，主要以支持當時鐵路和

運河工程。所謂「優先」，是因為新投資者為接近完成的工程注入新資金後，擔心難以短期內得

到回報，於是要求比起普通股股東優先獲派股息。優先證券投資者放棄股東投票權及股價可能升

值的相關收益，以換取優先獲得派息的權利。此外，在公司清盤的情況下，優先股對公司資產比

普通股是有優先權的。

美國經濟數據仍然好壞參半。１０月份的全球採購經理指數不僅顯示全球庫存增長放緩，但

新訂單和生產有所增加，反映未來數月或出現可持續的增長。與此同時，１１月１日公布了１０

月美國就業數據，表現穩健，加上８月和９月的數字均向上修訂，顯示美國企業對前景的憂慮開

始減輕。然而，由於１０月份製造業就業ＰＭＩ繼續下跌，我們還需謹慎。不過，十月份的美國

美國銀行借貸調查顯示，借貸標準收緊。在商業和工業，商業房地產和住宅抵押等貸款類型當中

，銀行在過去三個月收緊的比率最高。假如銀行繼續收緊借貸經濟活動可能會受到拖累。美國企

業第三季度收益表現良好，標準普爾５００指數成分股中至今有八成二公司已公布了盈利，當中

７８％盈利勝過預期。收益增長與去年同期持平但相比季初預測的負２％為好。

資產配置方面，筆者繼續略微偏重股票，主要因為中美貿易談判和英國脫歐最近的進展對市

場依然有利。地區方面，筆者仍然偏愛美國。到目前為止，美國企業盈利是優勝於其他地區。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

