憧憬人行繼續放水，港股收升４１２點報２７０９３，重上二萬七

《經濟通通訊社１９日專訊》中方表示對中美協議感到悲觀，惟隔晚（１８日）美股仍然造

好，港股今早輕微低開９點，報２６６７１點，未幾一度最多跌７５點，見２６６０６點，亦是

全日最低位。昨日人行重開逆回購操作並下調利率５個基點，今日再向市場淨投放１２００億人

幣，兩日逆回購共放水３０００億人幣，市場亦憧憬人行會繼續有下一輪動作。

人行連日放水帶動Ａ股造好，港股跟隨止跌回升，午後升勢持續，最終以全日最高位

２７０９３點收市，急升４１點或１﹒５５％，收復二萬七關，以及十天（２７０１８點）、廿

天（２６９９０點）、百天線（約２６９０６點）。主板成交７９９﹒０６億元增逾一成三。

國企指數報１０６９６點，升１４０點或升１﹒３３％。

重磅股方面，市傳阿里巴巴（０９９８８）因市場反應良好提早截止國際配售，帶動港交所

（００３８８）上揚２﹒７８％，報２５１﹒８元；騰訊（００７００）走高２％，報

３３６﹒６元，見一個半月高位；中移動（００９４１）夥中興通訊（００７６３）合作共推

５Ｇ行業發展，前者升０﹒９７％，報６２﹒２元；友邦（０１２９９）揚１﹒１２％，報

５８﹒８５元；建行（００９３９）亦漲１﹒７４％，報６﹒４２元；匯控（００００５）升

１﹒１２％，報５８﹒８５元。



＊內地５Ｇ手機出貨量增，瑞聲舜宇領漲藍籌＊



中國信通院數據顯示，１０月５Ｇ手機出貨量按月大幅增長四倍，手機設備股全線上揚。比

亞迪電子（００２８５）揚２﹒９５％，報１５﹒３６元；高偉電子（０１４１５）漲

４﹒２７％，報１﹒２２元；獲瑞信升目標價丘鈦（０１４７８）急升８﹒５８％，報１１﹒９

元。另外，據彭博社統計，近兩個月蘋果公司在中國市場共售出約１０００萬部ｉＰｈｏｎｅ手

機。瑞聲（０２０１８）漲６﹒１％，報５６﹒５元；舜宇（０２３８２）走高５﹒１％，報

１２９﹒８元，兩者依次為升幅最大藍籌。

摩通料石藥（０１０９３）明年盈利增長可保持２０％，亦指中央帶量採購政策風險有限。

石藥全日升３﹒６５％，報２１﹒３元。其他醫藥股亦有追捧，中生製藥（０１１７７）揚

４﹒８５％，報１１﹒６８元；藥明生物（０２２６９）漲３﹒２１％，報８８﹒５元；翰森製

藥（０３６９２）升２﹒５６％，報２６﹒０５元；國藥（０１０９９）走高１﹒３２％，報

２６﹒９５元。

食品股方面，旺旺（００１５１）中期純利升１８％至１６億人幣，兼派中期息０﹒６４美

仙，漲４﹒５４％，報６﹒６８元，為升幅最大國指股；周黑鴨（０１４５８）簽特許經營商升

級商業運營模式，惟早段飆２１﹒８７％後停牌，報４﹒６８元；而獲星展升評級至「買入」的

統一（２２０），亦揚３﹒４１％，報７﹒８８元；蒙牛（０２３１９）升２﹒９２％，報３０

元；澳優（０１７１７）漲５﹒７３％，報１０﹒５２元。



＊憂中美協議存變數，油價挫中海油逆市偏軟＊



中方對簽訂貿易協議感到悲觀，隔晚國際油價跌逾１％，拖累「三桶油」全日偏軟，中海油

（００８８３）軟０﹒３３％，報１２﹒０２元；中石化（００３８６）揚０﹒４５％，報

４﹒４５元；中石油（００８５７）窄幅升０﹒２７％，報３﹒７２元；中海油服

（０２８８３）軟０﹒１８％，報１０﹒８元；安東油服（０３３３７）滑１﹒３％，報

０﹒７６元。

本地地產股今日繼續受捧，九置（０１９９７）漲３﹒２４％，報４４﹒５５元；太古地產

（０１９７２）揚２﹒８％，報２３﹒９元；恆地（０００１２）升２﹒１４％，報３８﹒２５

元；長實（０１１１３）走高２﹒７６％，報５３﹒９元；另外，新世界（０００１７）將於本

周四（２１日）除淨，每股派末期息３７仙，全日漲１﹒８９％，報１０﹒７８元。

內地股市造好，市場憧憬人行繼續「放水」，內房股亦跟勢造好。雅居樂（０３３８３）漲

３﹒３２％，報１１﹒２元；潤地（０１１０９）升２﹒５４％，報３４﹒２５元；碧桂園

（０２００７）升２﹒３８％，報１１﹒１８元；龍湖（００９６０）揚１﹒７１％，報

３２﹒７元；旭輝（００８８４）走高４﹒０７％，報５﹒８８元。

半新股旅橙文化（０８６２７）反彈１１２﹒５％，報０﹒５１元，為升幅最大個股。匯思

太平洋（０８１４７）逆市急瀉４４﹒３１％，報０﹒０９３元，為跌幅最大個股。（ｆｚ）

