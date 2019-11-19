《股金豐采－涂國彬》貿談牽動情緒，油銅缺乏方向

《股金豐采》貿易談判牽動資本市場的心，稍有一些變化，相關資產就非常敏感。偏偏貿易

談判的消息經常不定。就如１１月１５日市場還一片憧憬，官員均稱談判有進展。但１１月１８

日就有報道說特朗普不願意取消關稅，這令雙方達成協議的憧憬回落，風險偏好下跌。



＊需求擔憂持續＊



這直接對大宗商品的需求端造成影響。貿易談判不斷遇阻，遲遲沒有達成首階段協議，更未

知之後的最終協議能否達成，加上全球經濟增長放慢的問題仍然存在，商品需求擔憂持續。



＊油價區間交易＊



加上供應端壓力，即非產油國產量不斷增加，且下個月油組國未必會決定擴大減產規模，面

對供求雙方的壓力，油價更是乏力。其實從６月開始，紐油整體就在５０至６０美元區間交易。

近期波幅明顯收窄，主要在１００至２００日線之間窄幅震盪，好在目前在２０日線附近有承接

，但沒有明確的方向，目前缺乏動能做出突破，恐怕還要延續當前的震盪，短線繼續受到每周庫

存數據的影響。



＊銅價漲幅受限＊



倫銅今年的前四個月走強，一度突破６６００美元，但經歷了５月急跌後，從６月開始就基

本保持在５６００至６２００美元區間震盪。１０月迎來一波反彈，１１月初也嘗試挑戰

６０００水平，但未能企穩很快回落，現在考驗５８００美元支持，貿易談判的不明朗制約了銅

價的漲幅。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ

）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

