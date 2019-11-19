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即市新聞

19/11/2019 16:35

《股金豐采－涂國彬》貿談牽動情緒，油銅缺乏方向

　　《股金豐采》貿易談判牽動資本市場的心，稍有一些變化，相關資產就非常敏感。偏偏貿易
談判的消息經常不定。就如１１月１５日市場還一片憧憬，官員均稱談判有進展。但１１月１８
日就有報道說特朗普不願意取消關稅，這令雙方達成協議的憧憬回落，風險偏好下跌。
　
＊需求擔憂持續＊
　
　　這直接對大宗商品的需求端造成影響。貿易談判不斷遇阻，遲遲沒有達成首階段協議，更未
知之後的最終協議能否達成，加上全球經濟增長放慢的問題仍然存在，商品需求擔憂持續。
　
＊油價區間交易＊
　
　　加上供應端壓力，即非產油國產量不斷增加，且下個月油組國未必會決定擴大減產規模，面
對供求雙方的壓力，油價更是乏力。其實從６月開始，紐油整體就在５０至６０美元區間交易。
近期波幅明顯收窄，主要在１００至２００日線之間窄幅震盪，好在目前在２０日線附近有承接
，但沒有明確的方向，目前缺乏動能做出突破，恐怕還要延續當前的震盪，短線繼續受到每周庫
存數據的影響。
　
＊銅價漲幅受限＊
　
　　倫銅今年的前四個月走強，一度突破６６００美元，但經歷了５月急跌後，從６月開始就基
本保持在５６００至６２００美元區間震盪。１０月迎來一波反彈，１１月初也嘗試挑戰
６０００水平，但未能企穩很快回落，現在考驗５８００美元支持，貿易談判的不明朗制約了銅
價的漲幅。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ

　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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