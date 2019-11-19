《鍾之日記》護航阿里上市，恒指連升三日

《鍾之日記》１１月１９日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



香港上季確認陷技術性經濟衰退，本地失業率最新升破３％關口錄３﹒１％，其中餐飲業更

報６﹒１％的逾６年高位。然而盈警、蝕讓、失業……加上街頭烽煙未息，港股照升不誤。恆指

繼昨日（１８日）收復５０天線後，今日收報２７０９３點，收復二萬七關，實現三連升。主板

成交７９９億元，按日增逾１３％。

香江魚缸今早輕微低開９點，最多跌７５點，見２６６０６點，亦是全日最低位。人行連日

放水帶動Ａ股造好，港股亦止跌，午後更最多漲４０６點。市場已有「國家隊」托市的猜測，而

愈來愈多跡象顯示，早前一班激進入市的「芬佬」正悄然考慮重置倉位，大市昇平是否是為下周

開鑼的阿里（０９９８８）造勢，值得留意。



＊人行兩日放水，Ａ場兩連升＊



人行連續第二日超預期放水，在開展中央國庫現金管理商業銀行定期存款操作５００億元人

民幣的基礎上，今日進行的１２００億元７天期逆回購，淨投放１２００億元，連續兩日逆回購

共放水３０００億元。

央媽給力，加上科網股落鑊，滬綜指全日漲０﹒８５％兩連揚，報２９３３﹒９９點；深證

成指升１﹒８％，創業板更飆２﹒７７％。臨近尾盤外資加速流入，兩市全日成交額４１８４億

元人民幣，較上一交易日多１４﹒９％。外資通過陸股通淨買入２５﹒２億元人民幣，自１１月

５日以來最高。



＊國際配售傳提早截飛，阿里上市帶挈港交所升＊



明早截飛的內地科網巨擘阿里巴巴（０９９８８）搶佔近日的市場討論焦點。雖然阿里今次

來港是第二上市，但由於集團基本面理想，仍有很多投資者對該股甚感興趣。外電引述消息人士

指，阿里上市吸引強勁購買需求，現時已獲得數倍認購，國際配售將決定提早半日，明日（２０

日）中午截飛，預料明日傍晚定價。

本地方面，消息指截至周一綜合１２間券商，合共借出約８８億元孖展額，以公開發售部分

２３﹒５億元計，超額認購２﹒７倍。另外，據交易所的文件，富邦人壽擬申購阿里巴巴香港

ＩＰＯ，金額上限５億美元（約３９﹒２億港元）。

本港經濟面不佳，加上中美貿易戰依舊是乍暖還寒，但港股連續第二日反彈，部分反映了阿

里巴巴來港上市的衝喜現象。港交所（００３８８）今日因而錄明顯升幅，收漲２﹒８％。

而此前市場憂慮阿里的上市，會攤薄市場資金流入另一科網龍頭－－騰訊（００７００）。

但如今市場認購阿里的反應熱烈但未算瘋狂，騰訊這兩天亦隨市現技術反彈，今日收市升２％，

報３３６﹒６元。



＊上兩月中國售千萬部ｉＰｈｏｎｅ，蘋概股跑出領漲＊



雖然自中美打響貿易戰後，內地一直有反美、罷買美國貨的聲音，但今年蘋果新推出的

ｉＰｈｏｎｅ採取較積極的定價，於內地的銷情更是理想。

據彭博數據顯示，在剛剛過去的９月和１０月份，蘋果公司在中國市場共售出約１０００萬

部ｉＰｈｏｎｅ手機。該報道稱，中國信息通信研究院發布的數據顯示，自新一代ｉＰｈｏｎｅ

發布以來，其中國市場出貨量同比增長了６％。另外，分析指到今年年底，ｉＰｈｏｎｅ １１

和ｉＰｈｏｎｅ １１ Ｐｒｏ的銷量將達到７０００萬部；但到了２０２０年第一季度和第二

季度，ｉＰｈｏｎｅ總產量同比將下滑。

一眾蘋概股今日借機炒上，瑞聲科技（０２０１８）及舜宇光學（０２３８２）分別飆升

６％及５％，為表現第一、第二好的恆指成分股，高偉電子（０１４１５）漲４﹒３％，通達集

團（００６９８）漲３﹒３％，比亞迪電子（００２８５）亦升３％。



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