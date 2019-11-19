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19/11/2019 09:06

【駐京專電】李克強：推進南水北調東、中線后續工程建設

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國務院總理李克強主持召開南水北調後續
工程工作會議，研究部署後續工程和水利建設等工作。
　　李克強稱，推進南水北調後續工程建設，要按照南水北調工程總體規劃，完善實施方案，抓
緊前期工作，適時推進東、中線後續工程建設。要堅持先節水後調水，堅決壓縮不合理用水，科
學確定工程調水量和受水地區分配水量。要壓實責任，確保工程質量，持續造福人民。同時，開
展南水北調西線工程規劃方案比選論證等前期工作。
　　水利工程建設需求很大，很多項目已經過長期論證。當前擴大有效投資要把水利工程及配套
設施建設作為突出重點，這有利於增強防災減災能力、鞏固農業基礎，也能帶動相關產業和裝備
發展，為農民工等創造更多就業崗位。
　
＊地方政府專項債資金要傾斜＊
　
　　推進南水北調後續工程等重大水利項目建設，要創新籌資、建設、運營、管理等機制。更多
運用改革的辦法解決建設資金問題，注重發揮財政資金引導帶動作用，地方政府專項債資金要向
這方面傾斜，用好開發性政策性金融等工具，引導金融機構加大中長期貸款支持。研究改革水價
政策，完善差別化階梯水價，既促進節約用水，又推動建立合理回報機制，吸引更多社會資本參
與水利工程建設運營。

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