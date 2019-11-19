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19/11/2019 10:09

【鼠疫來襲】４２名與北京確診肺鼠疫患者密切接觸人士解除觀察

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據內蒙古自治區衛生健康委員會消息，４２名與在北京確診的
２名肺鼠疫患者的錫林郭勒盟密切接觸者，醫學觀察期滿，無發熱等異常表現，實驗室ＰＣＲ檢
測均為陰性，經專家會商研究，解除醫學觀察。
　　目前還有４名密切接觸者繼續醫學觀察，無發熱等異常表現。來自錫林郭勒盟鑲黃旗的腺鼠
疫患者仍在化德縣醫院隔離救治，該患者的密切接觸者２８人繼續進行醫學觀察，目前無發熱等
異常表現，區內無新發病例。（ｗｌ）

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