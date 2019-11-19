【聚焦人幣】談判缺實質進展，人幣即期瀉１６６點報７﹒０２８８

《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報７﹒００３０，較上個交易日升７

點子，連升兩日。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１６６點子，報７﹒０２８８，上個交易日即

期匯率收盤報７﹒０１２２。

近期人民幣缺乏方向，大家還在等中美談判的實質性進展。瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰

最新點評認為，中美第一階段貿易協議似乎已經準備就緒，雙方還進行了「建設性「討論，當然

中美仍有一定的分歧，如果１２月中旬前中美僅達成淺層次的共識，人民幣多頭可能失望，年底

之前可能跌破７﹒０５元。（ｃａ）

