【台灣選戰】宋楚瑜：親民黨不分區立委名單不包括郭台銘

《經濟通通訊社１９日專訊》在台灣，親民黨總統參選人、主席宋楚瑜昨日（１８日）登記

參選總統，今日則到電台接受專訪及媒體訪問。宋楚瑜表示，原則上希望明天（２０日）上午公

布親民黨不分區立委名單，屆時也會邀請成員公開亮相。

宋楚瑜在節目上開出不分區立委條件，包含專業性及科技立法，有媒體事後追問是否可能會

是鴻海創辦人郭台銘，宋楚瑜則透露郭台銘不在名單內。宋楚瑜又表示，現任立委、親民黨秘書

長李鴻鈞並不是其不分區名單的第一名，強調該名單不是親民黨獨享，而是網羅各界菁英、專業

人士及弱勢團體。（ｅｙ）

