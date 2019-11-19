《經濟通通訊社１９日專訊》在台灣，親民黨總統參選人、主席宋楚瑜昨日（１８日）登記
參選總統，今日則到電台接受專訪及媒體訪問。宋楚瑜表示，原則上希望明天（２０日）上午公
布親民黨不分區立委名單，屆時也會邀請成員公開亮相。
宋楚瑜在節目上開出不分區立委條件，包含專業性及科技立法，有媒體事後追問是否可能會
是鴻海創辦人郭台銘，宋楚瑜則透露郭台銘不在名單內。宋楚瑜又表示，現任立委、親民黨秘書
長李鴻鈞並不是其不分區名單的第一名，強調該名單不是親民黨獨享，而是網羅各界菁英、專業
人士及弱勢團體。（ｅｙ）
19/11/2019 11:30
【台灣選戰】宋楚瑜：親民黨不分區立委名單不包括郭台銘
《經濟通通訊社１９日專訊》在台灣，親民黨總統參選人、主席宋楚瑜昨日（１８日）登記
參選總統，今日則到電台接受專訪及媒體訪問。宋楚瑜表示，原則上希望明天（２０日）上午公
布親民黨不分區立委名單，屆時也會邀請成員公開亮相。
宋楚瑜在節目上開出不分區立委條件，包含專業性及科技立法，有媒體事後追問是否可能會
是鴻海創辦人郭台銘，宋楚瑜則透露郭台銘不在名單內。宋楚瑜又表示，現任立委、親民黨秘書
長李鴻鈞並不是其不分區名單的第一名，強調該名單不是親民黨獨享，而是網羅各界菁英、專業
人士及弱勢團體。（ｅｙ）
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